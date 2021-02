Badia Xarcuters de Tremp guanya el premi de millor Botifarra d'Ou Singular de Catalunya

TrempBadia Xarcuters, de Tremp, s'ha emportat el premi a la Millor Botifarra d'Ou Singular durant la 6a edició del Concurs de Botifarra d'Ou Artesana, avantsala de Dijous Gras i la setmana de Carnestoltes. La Carnisseria Alemany de Girona s'ha endut el premi en la categoria de Millor Botifarra d'Ou Tradicional i Fàbregas Xarcuters de Barcelona ha estat el vencedor en la categoria de Millor Farcit de Carnaval. Al concurs, organitzat per la Fundació Oficis de la Carn i amb el suport de la Federació Catalana de Carnissers i Cansaladers–Xarcuters, s'han presentat 62 botifarres d'ou i 5 farcits de carnaval.

El Concurs Nacional de Botifarra d'Ou Artesana és un certamen que vol "reforçar el valor dels productes artesanals i del comerç de proximitat i a més, millorar la qualitat d'uns dels productes tradicionals procedents del receptari popular", segons ha remarcat el president de la Confraria del Gras i el Magre, Pròsper Puig.

Jaume Badia ha presentat una botifarra d'ou amb girella que vol "traslladar al paladar del consumidor la mescla de dos productes elaborats de forma tradicional i a la vegada, retre un homenatge a la girella, elaborat tradicional del Pallars". També ha explicat que "des del moment que vam decidir presentar-nos, teníem molt clar que volíem integrar un altre producte dins la botifarra d'ou i no hi havia un millor elaborat que la girella per fer aquesta fusió".

Badia Xarcuters van iniciar-se al sector carni com a pagesos i ramaders i, des de fa més de 25 anys, com a xarcuters. Segons Jaume Badia, "els professionals de Casa Badia hem recollit la millor tradició de l'embotit pallarès, representada pel xolís i la girella, juntament amb altres productes típics de la nostra comarca."

Confraria del Gras i el Magre

La Confraria del Gras i Magre és una entitat sense ànim de lucre fundada l'any 2005 en el marc de la Fundació Oficis de la Carn. En aquest hi participen mestres artesans carnissers, cansaladers i xarcuters de Catalunya, fins a arribar a un total de més d'un centenar d'associats que defensen i difonen les millors carns i els seus elaborats, així com la seva qualitat, el valor nutritiu i la seva identitat social i cultural.