Les capitals pirinenques habiliten espais alternatius per votar el 14-F

La pandèmia està afectant de ple la campanya electoral del 14-F i també ho farà el mateix dia de les eleccions. Les autoritats sanitàries han recomanat que, sempre que es pugui, s'habilitin espais de votació alternatius als col·legis electorals habituals on es garanteixin unes majors condicions de seguretat i distanciament. En municipis i pobles petits, on sovint l'únic espai públic és l'edifici consistorial o l'escola, probablement no es podrà canviar el lloc de votació, però les capitals pirinenques sí que han habilitat espais alternatius.

Canvis a la Seu d'Urgell

En el cas de la Seu d'Urgell, al Centre Cívic El Passeig es votarà a la sala de la Gent Gran en lloc de la sala polivalent. Els electors que habitualment voten a la sala Sant Domènec ho faran a la Pista Polivalent de la zona esportiva. Al Centre Cultural les Monges, les persones amb cognom de l'A a l'L votaran a la sala d'exposicions La Cuina i les de l'M a la Z, al vestíbul. A l'Arxiu Comarcal, mentrestant, les persones de l'A a l'L votaran al mateix arxiu, mentre que la resta ho farà a l'Alberg la Valira. Els col·legis de la Salle, l'Escorxador i Castellciutat, en canvi, es mantindran igual que en altres eleccions.

Puigcerdà i Tremp, al poliesportiu

A Puigcerdà, mentrestant, en comptes de votar-se a l'escola Alfons I, com de costum, els electors hauran d'anar al Poliesportiu. A Tremp, per la seva banda, els electors hauran de dirigir-se al Pavelló del Casal, just al davant del col·legi electoral habitual, l'escola Valldeflors.

Set meses electorals a Vielha e Mijaran

A Vielha e Mijaran hi haurà set meses electorals distribuïdes en cinc col·legis electorals que serviran perquè puguin votar els veïns i les veïnes dels tretze pobles del municipi. Tal com han explicat des del consistori, s'ha optat per mantenir el màxim de centres de votació possible, sempre que es puguin mantenir les mesures de seguretat i higiene vigents. En aquest sentit, a Vielha s'ha decidit que el Centre de Joventut "Antara" (carrer Arnals, 2) sigui el lloc triat per acollir dues meses electorals en substitució del Casal de Jubilats "Sant Miquèu", que tradicionalment era un dels col·legis electorals, perquè l'espai és més gran i permet una millor aplicació de les normes de seguretat.

Així mateix, el Centre de Formació d'Adults també acollirà dues meses electorals, que aquesta vegada estaran situades al pati cobert que hi ha al costat del parc infantil, amb un espai més ampli que a les aules, com era habitual en els anteriors comicis. D'altra banda, els locals socials d'Aubèrt, Gausac i Escunhau, comptaran amb una mesa electoral cadascun.

Des de l'Ajuntament han deixat clar que en tot moment, aquests espais compleixen amb les mesures necessàries de seguretat per a celebrar els comicis: espais amplis i ventilats, distància interpersonal de seguretat i on es podrà diferenciar els circuits d'entrada i de sortida.

Sort, al poliesportiu, i el Pont de Suert, sense canvis

Finalment, a Sort es votarà al Pavelló d'Esports, mentre que al Pont de Suert s'ha optat per mantenir el col·legi electoral habitual, la Confraria nova de Sant Sebastià.