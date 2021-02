Comença el programa Esport Blanc Escolar amb 1.700 alumnes de 44 escoles

El programa Esport Blanc Escolar (EBE) de promoció dels esports d'hivern entre l'alumnat de 3r i 4t de primària ha arrencat aquesta setmana, pràcticament un mes més tard de l'habitual per les restriccions derivades de la pandèmia, i s'allargarà fins a finals de març. Enguany, l'activitat arriba a la vuitena edició consecutiva amb la participació de prop de 1.700 alumnes de 44 escoles públiques i concertades de les comarques pirinenques.

Aquest dilluns, els alumnes de l'Alt Urgell, Cerdanya i el Berguedà ja van fer les primeres sessions i aquest dimarts ho han fet diverses escoles del Ripollès i del Pallars Jussà, mentre que en els pròxims dies s'hi aniran incorporant la resta de centres pirinencs. En el conjunt del Pirineu català, el programa beneficiarà 1.696 alumnes de 3r i 4t de primària de 44 centres educatius de l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça, el Berguedà, Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Ripollès, el Solsonès i la Val d'Aran.

L'EBE es pot dur a terme un cop s'han permès els desplaçaments fora de la comarca motivats per al desenvolupament d'activitats docents que comportin sortides del centre educatiu, sempre que no impliquin pernoctació i es garanteixin els grups estables de convivència, d'acord amb el Pla Sectorial del curs 2020-21. Per a la realització de les sessions del programa, s'aplica el protocol Covid19 que va aprovar la Comissió de Represa Esportiva del Consell Català de l'Esport per aquest curs escolar.

Arran de les noves mesures aprovades pel Procicat en matèria de salut pública, també es permeten certes activitats extraescolars, així com les sortides i excursions amb caràcter educatiu o formatiu, amb els mateixos criteris d'activitats d'un sol dia i sense pernoctació, i mantenint els grups de convivència estable dels centres.

Vuit sessions en horari lectiu

Emmarcat en el Pla Estratègic d'Esports d'Hivern de Catalunya, el programa Esport Blanc Escolar té l'objectiu d'impulsar la iniciació i el coneixement dels esports d'hivern, en les seves diferents modalitats, en la població infantil de 3r i 4t de primària, fent una atenció especial a les comarques pirinenques. L'altra finalitat és educar mitjançant l'esport a respectar, gaudir, conviure, estimar i conèixer les muntanyes del país amb la complicitat del personal docent dels centres educatius i dels tècnics d'esport. El Departament d'Educació considera un valor que aquesta activitat s'abordi de manera transversal amb altres àmbits del currículum, i incorpori aspectes de coneixement del medi, de llengua i de valors. L'activitat, que va néixer el curs 2013-14, està integrada al programa d'educació física, es realitza en horari lectiu i consta de 8 sessions, que es duen a terme durant el segon trimestre del curs escolar. Les sessions es divideixen en 3 d'esquí nòrdic, 3 d'esquí alpí i 2 de surf de neu.

Per fer realitat el programa, el Govern de la Generalitat compta amb la col·laboració de la Federació Catalana d'Esports d'Hivern, els Consells Esportius del Pirineu, les estacions d'esquí (Associació Catalana d'Estacions d'Esquí i Activitats de Muntanya, Mancomunitat d'Esquí Nòrdic, i estacions de Boí i de Port del Comte), la Unió de Consells Esportius de Catalunya (UCEC), els Consells Comarcals, les Diputacions de Lleida, Girona i Barcelona, i el Conselh Generau d'Aran.

Tota la informació sobre el programa Esport Blanc Escolar, amb documentació i materials de la formació, així com recursos elaborats als centres, es pot trobar a l'espai específic del web de la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya (XTEC) del Departament d'Educació i a la pàgina del web de la Secretaria General de l'Esport.

Per territoris, duen a terme l'activitat 318 alumnes de vuit centres de l'Alt Urgell, 146 de quatre escoles de la Val d'Aran, 227 de set centres de Cerdanya, 123 de sis escoles del Berguedà, 137 de tres centres del Pallars Sobirà, 47 de dues escoles del Solsonès, 388 de vuit centres del Ripollès, 225 de quatre escoles del Pallars Jussà i 85 de dos centres de l'Alta Ribagorça.