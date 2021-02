Fàbrega deixa clar que es va vacunar perquè li tocava com a metge en actiu

La Seu d'UrgellL'alcalde de la Seu d'Urgell i número 3 de Junts per Catalunya a la circumscripció de Lleida, Jordi Fàbrega, ha sortit al pas de la polèmica generada les últimes hores, quan nombrosos mitjans de comunicació, alguns fins i tot d'àmbit estatal, s'han fet ressò de la seva vacunació. A partir d'una piulada d'un membre de la Intersindical del Sant Hospital de la Seu d'Urgell, on es qüestionava que Fàbrega fos mereixedor de la vacuna, diversos mitjans se n'han fet ressò.

En declaracions a l'Ara Pirineus, Fàbrega s'ha mostrat molt sorprès amb la polèmica, tot recordant que "soc professional sanitari en actiu i passo visita cada dimarts a la tarda". "Si bé és cert que passo poques hores, perquè tinc una dedicació del 85% com a alcalde i un 10-15% com a pediatre", ha detallat que visita setmanalment una desena de pacients a l'hospital. A més, ha recordat que "durant la primera onada i quan va haver-hi el brot a la Llar de Sant Josep, vaig exercir com a metge de reforç, i si torna a haver-hi una altra situació crítica, ho tornaré a fer, com a personal sanitari que soc".

En aquest sentit, ha remarcat que "els professionals sanitaris ens vacunem bàsicament per protegir els malalts que atenem". Per tot plegat, ha qüestionat si "pel fet de ser alcalde i candidat a unes eleccions, els meus malalts, els infants que visito cada setmana que, a més, tenen patologies respiratòries, així com les seves famílies, tenen menys dret a estar protegits".

Fàbrega també ha afegit que, un altre dels motius pels quals es va vacunar va ser per fer pedagogia. "Amb tot el moviment negacionista i antivacunes, i amb la por que tenen algunes persones, que pensen que la vacuna potser no és segura perquè s'ha fet molt ràpid, hi havia molta gent que em preguntava si jo, com a personal sanitari, me la posaria, ja que deien que si jo me la posava, a ells els donava més confiança". Per tant, ha conclòs, "quan les autoritats sanitàries, quan el doctor Argimon, va dir que al personal sanitari ens tocava vacunar-nos, jo ho vaig fer, i ho vaig fer públic". Pel que fa a la injecció de la segona dosi, que per dates ja li tocaria, Fàbrega ha remarcat que haurà d'esperar uns dies, ja que, com que estan arribant menys vacunes de les previstes inicialment pels problemes de subministrament, s'ha hagut de prioritzar els professionals sanitaris de més risc, que passen més hores que ell en primera línia.

Per pertànyer al col·lectiu sanitari, x ètica i responsabilitat cap als meus pacients, i sobretot x tothom que ha perdut algú estimat, avui he rebut la 1a dosis de la vacuna contra la COVID19. I, per cert, ben tranquil i confiat.

Gràcies a tothom que ho fa possible. #joemvacuno



— Jordi Fàbrega 🎗 (@jorfabrega) 8 de enero de 2021

Respecte a la polèmica, Fàbrega té clar que si no fos candidat al Parlament tot plegat no hauria agafat tanta revolada. "Hi ha pamflets digitals que ho haurien tret igualment, pel fet que qui tenen al darrere els diu a qui han d'atacar, però si no fos candidat de Junts per Catalunya al Parlament, això no s'hagués fet gros ni hauria arribat a mitjans grans, fins i tot de les Espanyes", ha indicat. La part positiva, ha afegit amb ironia, és que "ara almenys hi haurà gent que haurà descobert on està la Seu d'Urgell".

Fàbrega també ha lamentat que "els que no tenen propostes ni discurs, l'única arma que creuen que poden utilitzar és desqualificar als altres amb mentides i calúmnies". En aquest sentit, ha lamentat aquesta forma de fer política i ha deixat clar que "cadascú actua com creu que ha d'actuar, i jo puc dormir molt tranquil".