Una família de Cerdanya impulsa un espai de tast i divulgació sobre el cultiu de trumfes

Una família que ostenta des de fa gairebé 30 anys una finca agrícola i ramadera a Fontanals de Cerdanya vol posar en marxa aquest mateix any un projecte per difondre i posar en valor el cultiu de les patates ecològiques que ells mateixos conreen. D'aquesta manera, la idea és que tant la població local com els turistes puguin acostar-se a la seva finca, Mas Montagut, per veure com es duu a terme la collita d'aquests tubercles i, fins i tot, tastar allà mateix el producte. La iniciativa ha estat una de les seleccionades en la primera edició del 'Matchfunding Arrela't Alt Pirineu i Aran', a través del qual l'administració complementa, amb 4.000 euros, els donatius que els seus promotors rebin a través d'una campanya de micromecenatge.

El projecte es durà a terme en una finca d'un centenar d'hectàrees on en cada campanya es recol·lecten entre dotze i vint tones de patates. En aquest cas, aquest cultiu conviu, en rotació, amb el de cereals i farratges i amb la pastura de diversos exemplars de vaca bruna. Una de les impulsores de l'Espai rural La Trumferia de Cerdanya, Teresa Torner, explica que l'objectiu d'aquesta iniciativa és el d'acostar a persones del territori i visitants a l'activitat agrícola i ramadera que es duu a terme en aquest lloc.

Torner detalla que el públic podrà conèixer el cultiu i experimentar amb el procés de recol·lecció de les trumfes, a més de tastar-les sobre el terreny. La idea, que va sorgir precisament de l'activitat que feien ells mateixos dins l'entorn familiar, és que aquest sigui a la vegada un espai de "confluència" amb altres productors i elaboradors de la comarca. A més, la voluntat és que el projecte contribueixi a diversificar i desestacionalitzar l'oferta turística de la zona, tot i que la seva impulsora ha ressaltat que esperen atraure principalment al públic local que ja passeja per aquest entorn i potser "no saben què s'hi cultiva".

Per tal de desenvolupar el projecte, preveuen complementar l'aportació de 4.000 euros que els dona l'administració amb uns altres 3.000 o 4.000 que puguin aconseguir amb la campanya de micromecenatge. Amb aquests recursos adequaran un espai delimitat amb bales de palla i format per una 'food truck', una carpa i taules i cadires de fusta. La idea és que aquest es pugui anar transformant segons la necessitat i que sigui mòbil, ja que el cultiu de la patata es duu a terme cada any en una part diferent de la finca.

La Trumferia de Cerdanya és un dels sis projectes seleccionats a la primera edició del 'Matchfunding Arrela't Alt Pirineu i Aran', on s'ha triat una iniciativa per cadascuna de les comarques d'aquest àmbit territorial. En total s'hi van presentar 29 candidatures, vuit de les quals es van descartar per no complir algun dels requisits de les bases i/o no assolir la puntuació mínima en els apartats de viabilitat. La campanya de micromecenatge, que es durà a terme a través de la plataforma Goteo.org, ha d'arrencar el pròxim el 2 de març.

La iniciativa està promoguda pels consells comarcals de l'Alta Ribagorça, l'Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i el Conselh Generau d'Aran, les Oficines Joves, els serveis de promoció econòmica i treball d'aquestes comarques, l'Ateneu Cooperatiu de l'Alt Pirineu i Aran i el projecte Odisseu, amb el suport de les diputacions de Lleida i Girona, l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran (IDAPA), la direcció general de Joventut, el Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya i el Consorci Leader Pirineu Occidental amb col·laboració amb el Departament d'Agricultura i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.