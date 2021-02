L'Espitau Val d'Aran notifica una nova defunció i ja té 11 ingressats per covid-19

Vielha e MijaranUna persona de 73 anys que estava ingressada a la planta covid-19 de l'Espitau Val d'Aran ha perdut la vida en les últimes hores a causa del coronavirus. Ho ha comunicat el Conselh Generau d'Aran, que ha transmès el condol a la família. El govern aranès també ha donat a conèixer que en les últimes hores hi ha hagut quatre ingressos més al centre hospitalari, cosa que fa pujar fins a onze el nombre de persones ingressades per covid-19. També ha indicat que s'han detectat 13 nous positius. Per tot plegat, el Conselh Generau ha recordat la necessitat de seguir totes les mesures preventives establertes per les autoritats sanitàries i ha recomanat reduir al màxim la interacció social aquestes setmanes.

L'aspecte positiu és que des de divendres el risc a la vall ha baixat i ha passat de 2.327 a 1.785, mentre que la velocitat de transmissió de la malaltia (Rt) ha passat d'1,16 a 0,85. Recordem que quan està per sobre d'1 vol dir que el virus s'expandeix, perquè cada malalt de covid-19 contagia més d'una persona, mentre que si està per sota d'1 vol dir que retrocedeix.

La situació també millora a l'Alt Urgell, on el risc baixa de 547 a 420 i l'Rt passa d'1,12 a 0,99. També baixa el nombre d'ingressats per covid-19 al Sant Hospital de la Seu d'Urgell, que passa de 2 a 1. A l'Alta Ribagorça, el risc baixa de 514 a 269, mentre que l'Rt cau de 2,57 a 1,57. També millora la situació al Pallars Jussà, on el risc baixa de 109 a 64, mentre que l'Rt cau d'1,10 a 0,86. Segons Salut, es manté una persona de la comarca hospitalitzada per covid-19.

Les dades, en canvi, empitjoren al Pallars Sobirà, on el risc puja de 36 a 343 i l'Rt creix de 0,42 a 2,28. Cal tenir en compte que en indrets amb baixa densitat de població la detecció de pocs casos fa pujar dràsticament els índexs de risc. Segons Salut, es mantenen 3 persones de la comarca hospitalitzades per covid-19. Finalment, a la Cerdanya el risc puja lleugerament, de 334 a 359, mentre que l'Rt passa de 0,67 a 0,91.

Tot plegat fa que al conjunt de l'Alt Pirineu i Aran el risc baixi des de divendres de 559 a 479 i l'Rt caigui de 0,97 a 0,87. Aquests últims dies s'han notificat 56 nous positius de covid-19, de manera que des de l'inici de la pandèmia l'acumulat és de 4.814 casos. Segons Salut, ja han rebut la primera dosi de la vacuna 2.056 persones (53 més que divendres) i 1.257 la segona (473 més que divendres).