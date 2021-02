Llum verda a una planta fotovoltaica de 35 hectàrees al Pallars Jussà i una altra d'una hectàrea a l'Alt Urgell

La Pobla de SegurEls projectes d'energies renovables continuen proliferant a les comarques de Ponent i el Pirineu i la ponència ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat n'ha avalat tres més. El més important és a Alcarràs, al Segrià, i fa 54'8 hectàrees, mentre que els altres dos són a l'Alt Pirineu, concretament al Pallars Jussà i a l'Alt Urgell. Pel que fa al projecte previst al Pallars Jussà, es tracta d'una proposta de 21.004,5 KWp a diferents parcel·les del polígon 2 de Conca de Dalt i de la Pobla de Segur. Les parcel·les sumen una superfície de 35,05 hectàrees de les quals se n'ocuparan 26,5. Són unes finques agrícoles de secà de forma irregular, estructurades en bancals i feixes a l'entorn de la carretera C-13, a les proximitats del barranc del Solà i uns 260 metres al sud-oest del nucli de Sant Joan de Vinyafrescal.

Si bé no hi ha cap element que destaqui de forma considerable per oposar-se al projecte, l'ajuntament ha assenyalat que la planta es pretén instal·lar a l'àrea delimitada del Geoparc Mundial UNESCO Orígens i que aquests parcs tenen la consideració d'àrees protegides per instruments internacionals. En qualsevol cas, el projecte està pendent de ser avaluat en el corresponent Estudi d'Impacte i integració paisatgística, que també haurà de garantir que en les zones del recinte no ocupades per les plaques solars es mantinguin els usos agrícoles.

Finalment, la proposta de Fígols i Alinyà, a l'Alt Urgell, és una planta d'1,2 MW en una parcel·la del polígon 2 del municipi, a la partida de les Escales.