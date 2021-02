El Geoparc Orígens avaluarà la idoneïtat d'instal·lar plaques solars al territori

TrempEl Geoparc Orígens, que s'estén per tot el Pallars Jussà i alguns municipis de l'Alt Urgell, el Pallars Sobirà i la Noguera, ha encarregat aquest mes de gener un estudi per a la protecció, gestió i ordenació del paisatge i afecció als espais agraris. Aquest estudi s'oferirà als municipis del Geoparc per tal que disposin d'una eina d'avaluació de nous projectes en el sistema d'espais oberts (sòl no urbanitzable) per vetllar pel desenvolupament sostenible. Així, l'estudi permetrà avaluar el possible impacte, tant d'instal·lacions de parcs fotovoltaics com d'altres projectes que afectin l'entorn natural i cultural del territori Geoparc.

Tal com han explicat des del Geoparc en un comunicat, aquesta decisió es va prendre en l'Assemblea General extraordinària del passat 28 d'octubre de 2020, quan els membres de l'Associació Geoparc Conca de Tremp-Montsec es van reunir per tractar els projectes de plaques solars que s'estan desplegant al territori. En aquesta reunió els membres de l'assemblea van arribar a un posicionament comú. El Geoparc Orígens està a favor de les energies renovables per tal de mitigar els efectes del canvi climàtic i també per la conservació dels seus paisatges i tradicions. Per aquest motiu es posiciona en contra de macroprojectes que puguin posar en perill els valors del territori Geoparc.

Els Geoparcs Mundials de la UNESCO, tot i ser àrees protegides per instruments internacionals, no tenen competències o capacitat legal per prohibir cap activitat que es desenvolupi en el seu territori si aquesta compta amb la legalitat oportuna. No obstant, els ajuntaments poden incorporar les recomanacions de l'estudi de paisatge i espais agraris al seu ordenament urbanístic.

El Geoparc Orígens

El Geoparc Orígens és un territori únic de més de 2.000 Km2 que pels seus valors geològics excepcionals ha estat reconegut com a Geoparc Mundial de la UNESCO. Els objectius del Geoparc són els de protegir, divulgar i impulsar un desenvolupament sostenible local integrant els diferents patrimonis que formen part d'aquest territori, en benefici de la població local.

El Geoparc vol aprofitar els recursos naturals i culturals locals, i fer de la geologia, la paleontologia i la mineria un motor que dinamitzi el territori amb l'objectiu de millorar la vida dels seus habitants i evitar els processos de despoblació. L'ús d'aquests recursos ha de ser sostenible i ha de garantir-ne la conservació. El Geoparc també té l'objectiu de reforçar la qualitat i la distribució dels productes turístics i locals (agroalimentaris i no agroalimentaris). Així, ha d'ajudar a estimular la creació d'empreses locals innovadores, de nous treballs i cursos de formació d'elevada qualitat a mesura que es generen noves fonts i oportunitats d'ingressos a través del geoturisme.