Salut torna a prorrogar la intervenció de la Residència Fiella de Tremp per garantir la "correcta gestió del centre"

TrempSalut ha acordat prorrogar 15 dies més la intervenció de la residència Fiella de Tremp per tal de "garantir-ne una correcta gestió". Fonts del Departament han confirmat a l'ACN que la decisió s'ha pres malgrat que el centre és verd i no compta amb casos positius de covid-19 des del 24 de desembre. El brot que hi va haver a finals d'any va afectar la pràctica totalitat dels residents i gran part dels professionals i va causar la mort de 61 usuaris.

D'altra banda, aquest divendres Salut també ha actualitzat la situació a les residències de gent gran. A la Sant Antòni de Vielha s'hi mantenen 6 dels 36 usuaris i 3 dels 31 treballadors positius. En el cas de la Serafí Casanovas de Sort, hi ha 9 dels 12 residents i 3 dels 35 treballadors positius. Finalment, a la residència Caser Castell d'Oliana s'hi manté un treballador positiu. La resta de treballadors així com tots els usuaris són negatius, de manera que la residència és verda.