Unió de Pagesos rebutja catalogar el llop com a espècie protegida a tot l'Estat

Unió de Pagesos ha lamentat el suport del Govern, en la Comissió Estatal per al Patrimoni Natural i la Biodiversitat del 4 de febrer, a incloure totes les poblacions espanyoles de llop en el Llistat d'Espècies Silvestres en Règim de Protecció Especial. El sindicat ha criticat que s'hagi fet "sense tenir en compte el sector ramader", malgrat que "afecta seriosament les zones de ramaderia extensiva". Des d'UP consideren "innecessària" aquesta mesura davant "la significativa recuperació de les poblacions de llop a l'Estat". Així mateix, denuncien "els greus conflictes que l'espècie genera a la ramaderia extensiva en zones amb poblacions establertes", un fet que "demostra les dificultats de compatibilitzar la presència de ramats i llops", afegeixen.

L'organització agrària denuncia també que "a Catalunya no s'ha discutit en cap àmbit de participació quines han de ser les figures de protecció aplicades al llop". Una protecció, a més, que "no es recull en l'Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya 2030 aprovada per l'Acord de Govern del 17 de juliol que també va decidir la creació de la Comissió de Seguiment de l'Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya que "és on s'hagués hagut de tractar aquesta proposta", segons Unió de Pagesos. A la vegada, remarca que aquesta comissió "encara no s'ha convocat mai tot i que s'hauria de convocar com a mínim dues vegades l'any".

El sindicat adverteix també que aquesta mesura s'ha adoptat sense haver previst prèviament quina població de llops es podria caçar en cas que es produïssin danys recurrents i importants, tal com succeeix a França, on s'ha establert un percentatge de la mitjana estimada de la població de llops a final d'hivern que es podrà caçar en aquests supòsits. Així mateix, "tampoc no s'han previst mesures de protecció i indemnitzacions per fer front als danys a la ramaderia extensiva", lamenten. Per això, des d'Unió de Pagesos demanen que no es tramiti l'ordre ministerial que ha d'establir aquesta decisió.

Casos al Pirineu

Tot i que a Catalunya encara no hi ha poblacions establertes de llop, sí que s'han trobat llops al Massís del Cadí (Alt Urgell, Solsonès, Berguedà, Cerdanya) i als Pirineus que toquen a la Catalunya nord (Cerdanya i Ripollès), ja que al Departament dels Pirineus Orientals francès el llop hi està establert i s'hi reprodueix. Aquests llops viatgers, encara no establerts a Catalunya, ja han provocat danys a la ramaderia extensiva al Solsonès amb dos atacs el 2020; tres, el 2019, i dos l'any 2018, que a Catalunya s'indemnitzen.

A les comunitats autònomes on hi ha establertes poblacions de llop els danys a la ramaderia extensiva són molt importants. El llop, actualment només està protegit a sud del Duero, i encara es caça mitjançant quotes a Castella i Lleó, Astúries, Cantàbria i Galícia, comunitats que han manifestat la seva disconformitat amb l'acord.

Unió de Pagesos fa temps que insta el Departament de Territori i Sostenibilitat a preveure accions davant la possible arribada d'espècies com ara el llop davant el creixement de les poblacions a altres zones de la península Ibèrica i a l'altra banda dels Pirineus, fet que "provoca importants conflictes amb la ramaderia extensiva", segons el sindicat.