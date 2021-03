Sort també endureix les restriccions per frenar la pandèmia

SortL'Ajuntament de Sort també ha decidit endurir les restriccions per tal de frenar la pandèmia, igual que ja van fer fa uns dies els consistoris de la Seu d'Urgell i Tremp. En aquest cas, des de l'ajuntament de la capital del Pallars Sobirà han indicat que des d'aquest dilluns, i com a mesura preventiva durant set dies, es tancaran els equipaments municipals i els parcs infantils i se suspendran les activitats extraescolars de forma presencial. A més, assenyalen que alguns serveis municipals es poden veure afectats per aquestes mesures preventives.

Des del consistori han fet una crida a la responsabilitat ciutadana i han demanat a tothom "l'estricte compliment de les quarantenes, tal com determina el departament de Salut". Segons les darreres dades, el municipi de Sort presenta un risc de 1.028 punts (molt alt) i una velocitat de transmissió (Rt) d'1,38, de manera que el virus està en expansió (aquesta situació es dona quan l'Rt supera l'1). Els últims 7 dies s'han detectat 9 positius i ara mateix hi ha 2 grups de l'escola Àngel Serafí Casanovas confinats, amb 40 alumnes i 2 docents.