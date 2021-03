Tremp alerta que l'Hospital del Pallars comença a estar "tensionat"

TrempL'Ajuntament de Tremp ha llançat un missatge d'alerta a la ciutadania per tal que extremi les mesures de precaució davant l'empitjorament de la situació epidemiològica al municipi i a la comarca. En els últims dies s'ha anat produint un increment considerat de casos de covid-19 així com d'hospitalitzacions, fins al punt que aquest diumenge ja hi havia 10 persones ingressades per coronavirus a l'Hospital del Pallars, una xifra força elevada tenint en compte la capacitat del centre.

L'alcaldessa de Tremp, Maria Pilar Cases, ha remarcat que "l'hospital mostra preocupació, perquè el problema és que a part de les 10 persones ingressades per coronavirus també hi ha força gent amb altres patologies". Cases també ha mostrat la seva preocupació pels efectes que pot tenir el fet que des d'aquest dilluns ja hi hagi lliure mobilitat per tot Catalunya. "Una de les pors que hi ha és que la població augmenti amb la gent de segones residències que avui mateix ja es poden traslladar cap aquí", ha indicat, tot afegint que això pot fer que augmentin "no només els casos covid sinó totes les altres patologies".

Cal recordar que l'Hospital del Pallars dona cobertura als Pallars Jussà i Sobirà on, sobretot en aquest darrer cas, hi ha una forta presència de segones residències així com d'estacions d'esquí. Una pràctica, la de l'esquí i el surf de neu, que pot comportar accidents que requereixin hospitalització, i el centre de referència en casos no especialment greus és el de Tremp. "L'hospital el tenim una mica tensionat i hem d'intentar que hi hagi els menys riscos possibles per aconseguir que hi hagi la menor quantitat de gent ingressada possible", ha afegit l'alcaldessa.

Pel que fa a aquest increment substancial de casos, que s'està notant des de dijous, Cases ha apuntat que "sembla que és de la variant britànica, per tant és molt més contagiosa". Per tot plegat, ha demanat a la ciutadania "que tingui molta cura, que respecti les distància, el rentat de mans i la ventilació de llocs tancats".

Davant d'aquesta situació, des de l'Ajuntament de la Pobla de Segur també s'ha emès un BAN on s'ha demanat a la població "que intensifiqui les mesures de prevenció". Així s'ha demanat que es disminueixi la interacció social, tot respectant les bombolles de convivència, i que s'intensifiqui el compliment de les mesures bàsiques, com l'ús correcte de la mascareta, el rentat de mans i l'ús de gel hidroalcohòlic, el manteniment dels 2 metres de distància interpersonal, la bona ventilació dels llocs tancats i el respecte als percentatges d'aforaments.

En una situació similar es troba la Seu d'Urgell, on els casos fa dies que augmenten de forma considerable, tot i que, de moment, només hi ha un ingressat al Sant Hospital (una situació nova d'aquest dilluns, ja que feia setmanes que no n'hi havia cap). Davant d'aquesta situació, divendres l'Ajuntament de la Seu d'Urgell ja va anunciar un seguit de mesures restrictives per intentar frenar la situació.

D'altra banda, en aquests moments a la capital urgellenca hi ha 10 grups escolars i 5 grups extraescolars confinats, amb un total de 217 alumnes i 9 professors confinats. L'alcalde de la Seu d'Urgell, Jordi Fàbrega, ha alertat que això són "molts confinats i positius", apuntant també a la variant britànica. El batlle urgellenc ha afegit que "aquesta setmana és clau per revertir la tendència i això depèn de tots i totes".

Tot plegat ha fet que, en el cas del Pallars Jussà el risc s'hagi disparat per sobre dels 1.000 punts, situant-se concretament en 1.042 aquest dilluns, mentre que la velocitat de transmissió de la malaltia (Rt) es troba a 3,35, molt per sobre d'1, que és el llindar que estableix quan el virus s'expandeix (si està per sobre) o recula (si està per sota). Al Pallars Sobirà, l'altra comarca que té l'hospital de Tremp com a centre de referència, el risc se situa en 445 i l'Rt en 2,07. A l'Alt Urgell, mentrestant, el risc de rebrot és de 616 mentre que l'Rt és d'1,57.

L'altre territori pirinenc que fa setmanes que viu una situació complicada és l'Aran, on el risc se situa en 1.136 i l'Rt en 1,14. La pressió hospitalària havia anat disminuint els darrers dies, però aquest cap de setmana s'han registrat 3 nous ingressos per covid-19 a l'Espitau Val d'Aran, que aquest diumenge tenia 7 persones ingressades per aquesta patologia. A l'Alta Ribagorça, l'altre territori que té l'hospital aranès com a centre de referència, el risc és de 464 i l'Rt d'1,64. Finalment, la situació menys dolenta de tot l'Alt Pirineu i Aran la té Cerdanya, amb un risc de 165 i una Rt d'1,02.