Un únic positiu de covid-19 a les residències de l'Alt Pirineu i Aran

Bellver de CerdanyaEl nombre de positius de covid-19 a les residències sociosanitàries de l'Alt Pirineu i Ara han baixat respecte a la setmana passada. Així, si fa 7 dies Salut notificava que 2 dels 29 residents i 1 dels 23 professionals de la residència Sant Roc de Bellver de Cerdanya eren positius, aquest divendres ha informat que únicament es manté 1 dels 29 residents.

Pel que fa a les dades epidemiològiques, al conjunt de l'Alt Pirineu i Aran el risc ha passat en una setmana de 338 a 357, mentre que la velocitat de transmissió de la malaltia (Rt) s'ha enfilat de 0,75 a 0,98, apropant-se doncs a 1, que és el llindar a partir del qual es considera que el virus s'expandeix. En l'última setmana s'han notificat 150 nous positius de covid-19. Pel que fa a la vacunació, en els últims set dies s'han injectat 923 primeres dosis (fent pujar el total fins a 6.444) i 132 segones dosis (2.230 en total).

Per territoris, el risc mes alt segueix sent el de l'Aran, tot i que ha seguit baixant respecte a fa una setmana, passant de 1.365 a 904. L'Rt es manté en 0,82 i el nombre d'ingressats per covid-19 a l'Espitau Val d'Aran ha passat de 7 a 4. A l'Alta Ribagorça, la detecció de pocs casos ha fet tornar a pujar el risc, passant en una setmana de 136 a 745. L'Rt, mentrestant, ha crescut de 0,39 a 2,38 i el nombre d'hospitalitzats per covid-19 ha passat de 2 a 1.

Tremp demana extremar les mesures de precaució

La situació també ha empitjorat als Pallars. Al Jussà, el risc ha passat de 116 a 672 i l'Rt ha crescut d'1,57 a 3,03. El nombre d'hospitalitzats, mentrestant, ha crescut força i si divendres passat Salut notificava 2 ingressos, ara informa que n'hi ha 7. En aquest sentit, l'Ajuntament de Tremp ha alertat que s'està produint un increment de casos considerable i ha demanat a la ciutadania que extremi les mesures de precaució. Al Pallars Sobirà, mentrestant, el risc ha passat de 48 a 591 i l'Rt ha crescut de 0,36 a 3,23 en una setmana. També ha pujat, d'1 a 2, el nombre de persones de la comarca hospitalitzades per covid-19.

Finalment, a l'Alt Urgell, el risc ha passat de 372 a 364 i l'Rt ha caigut d'1,92 a 1,14. A la Seu d'Urgell i al nord de la comarca, però, aquests últims dies la situació està empitjorant i és per això que l'Ajuntament de la capital ha pres un seguit de mesures restrictives. Finalment, a Cerdanya el risc s'ha mantingut en 203 però l'Rt ha pujat de 0,44 a 1,13. Pel que fa al nombre de persones ingressades per covid-19 a l'Hospital de Cerdanya, aquest ha passat de 3 a 1 en la darrera setmana.