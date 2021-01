El risc supera els 1.700 punts a l'Aran i l'Rt frega el 2,8

Les dades epidemiològiques milloren al conjunt de l'Alt Pirineu però empitjoren a l'Aran. De fet, les dades ofertes per Salut aquest dilluns ja comencen a tenir en compte la vuitantena de casos detectats els últimes dies en aquest darrer territori i això fa que el risc passi de 936 (dissabte) a 1.783 aquest dilluns. Unes dades que situen l'Aran com el territori de Catalunya amb un risc més alt. La velocitat de transmissió de la malaltia (Rt), passa d'1,85, també dissabte, a 2,77 aquest dilluns. Recordem que quan l'Rt supera l'1 vol dir que el virus està en expansió, ja que cada malalt de covid-19 contagia a més d'una persona. Segons les darreres dades ofertes pel Conselh Generau d'Aran, ara mateix hi ha 2 persones ingressades per covid-19 a l'Espitau Val d'Aran.

Per contra, els índexs de perill baixen significativament a Cerdanya des de dissabte. Així, el risc passa de 2.289 a 1.376 i l'Rt se situa per sota del llindar d'1, en baixar d'1,22 a 0,90. També baixa el nombre d'ingressats per covid-19 a l'Hospital de Cerdanya, de 15 a 12. La situació també millora a l'Alt Urgell, on el risc passa de 977 a 659 i l'Rt cau d'1,69 a 1,25. Un dels municipis de la comarca on ara mateix preocupen les xifres és Organyà. Al Sant Hospital de la Seu d'Urgell hi ha 6 persones ingressades per covid-19, una més que dissabte.

Al Pallars Jussà el risc baixa de 424 a 356 mentre que l'Rt passa de 3,25 a 2,72. També baixa el nombre d'hospitalitzats per covid-19, de 4 a 3. També millora la situació a l'Alta Ribagorça, on el risc passa de 306 a 271 i l'Rt cau de 2,14 a 1,35. Una persona de la comarca segueix hospitalitzada per covid-19. Per contra, la situació empitjora al Pallars Sobirà: el risc puja de 233 a 381 i l'Rt passa de 2 a 2,28. Es mantenen dues persones de la comarca hospitalitzades per covid-19.

Tot plegat fa que des de dissabte el risc baixi de 1.077 a 779 al conjunt de la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran i l'Rt passi d'1,43 a 1,15. En aquest període s'han notificat 25 nous positius (4.186 casos des de l'inici de la pandèmia) i s'han vacunat 265 persones més (1.439 en total).