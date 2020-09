La pandèmia obliga a suspendre la històrica Fira Ramadera de la Pobleta de Bellveí

La situació de pandèmia generada pel covid-19 ha obligat a suspendre també la històrica Fira Ramadera de la Pobleta de Bellveí, al Pallars Jussà. L'Ajuntament de la Torre de Capdella i la comissió organitzadora del certamen han pres aquesta decisió per evitar riscos, ja que l'esdeveniment aplega cada any a una gran quantitat de gent en poc espai, especialment a la zona de les parades.

Tot i això, i per intentar que el 2020 no sigui un any totalment en blanc, els organitzadors han ideat un acte alternatiu i simbòlic: un concurs de guarniment de balcons i façanes de la Pobleta de Bellveí amb motius relacionats amb la fira. D'aquesta manera, s'intentarà que almenys la decoració del poble recordi el certamen. La fira s'hauria d'haver celebrat el primer cap de setmana d'octubre i l'objectiu és que els guarniments estiguin col·locats entre els dies 3 i el 6 d'aquell mes.

En total es premiaran les tres millors composicions amb vals per gastar als establiments del municipi valorats en 300, 200 i 100 euros. El jurat valorarà aspectes com l'originalitat, la bellesa o la dificultat de l'elaboració. La Fira Ramadera de la Pobleta de Bellveí és un dels certàmens històrics de l'Alt Pirineu i Aran i és una de les que conserva un major nombre d'animals i gaudeix d'una important participació dels ramaders de la vall.