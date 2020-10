La velocitat de transmissió ja supera el 2 a l'Alt Urgell i el Pallars Jussà

La situació epidemiològica de l'Alt Urgell i el Pallars Jussà segueix empitjorant i, a hores d'ara, la velocitat de transmissió (Rt) de covid-19 ja és superior a 2 a totes dues comarques. Això vol dir que cada malalt de covid-19 encomana a més de dues persones, de manera que el virus està en expansió (ho està quan supera l'1). Concretament, i segons les dades de Salut, a l'Alt Urgell, l'Rt se situa en 2,26 (fa 24 hores era de 2,16), mentre al Pallars Jussà és 2,14 (1,57 fa 24 hores). En el cas de l' Alt Urgell, el risc de rebrot també s'enfila a xifres força altes, passant de 383,51 a 472,36. Al Pallars Jussà, mentrestant, el risc de rebrot passa de 116,99 a 177,26. Pel que fa a les hospitalitzacions, segons Salut ara mateix hi ha 2 persones de l'Alt Urgell ingressades per covid-19, mentre que els Pallars (tant el Jussà com el Sobirà) es mantenen sense hospitalitzats.

La comarca que presenta un risc de rebrot més alt segueix sent Cerdanya, tot i que ja fa dies que aquest indicador està baixant. En les últimes hores, ha passat de 701,05 a 652,36, mentre que l'Rt ha baixat d'1,41 a 1,36. Segons Salut, a hores d'ara hi ha 2 persones de la comarca hospitalitzades per covid-19.

Fins ara, la segona comarca de l'Alt Pirineu i Aran amb més risc de rebrot era la Val d'Aran, però ha estat superada per l'Alt Urgell. En les últimes hores, el risc de rebot a l'Aran ha baixat de 415,12 a 358,85, mentre que l'Rt ha caigut d'1,33 a 1,24. Segons Salut, ara mateix hi ha dues persones de la comarca ingressades a l'hospital per covid-19.

Les dues comarques que presenten una millor situació són l' Alta Ribagorça, amb risc zero, i el Pallars Sobirà, on el risc es manté en 29,19 (29,18 fa 24 hores) i l'Rt puja lleugerament, de 0,43 a 0,57. Al conjunt de l'Alt Pirineu i Aran, el risc de rebrot ha pujat les últimes 24 hores de 324,27 a 331,51, i l'Rt ha passat d'1,36 a 1,38. Pel que fa als nous casos de covid-19, en les últimes hores se n'han notificat 9 més, de manera que l'acumulat des de l'inici de la pandèmia ja és de 1.336.