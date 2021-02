Treballadores de la residència Verge de Ribera de la Pobla de Segur protesten pel nou horari laboral

La Pobla de SegurDiverses treballadores de la residència Verge de Ribera de la Pobla de Segur s'han concentrat aquest dimecres davant del centre per denunciar les condicions laborals que diuen que l'Ajuntament els imposa i que qualifiquen d'"indignes". A la concentració, a la que hi ha participat una trentena de persones, no s'hi han pogut unir les cuidadores que es trobaven treballant al centre ja que, segons han assegurat a l'ACN, no han pogut sortir perquè han trobat totes les portes tancades.

Pel que fa a les condicions laborals, denuncien que se'ls ha establert una jornada de set hores i mitja durant 7 dies seguits i treballant 3 caps de setmana al mes. Les treballadores diuen que aquest calendari és una "imposició" per part de l'Ajuntament, que "no dona opció a cap negociació". La proposta del comitè d'empresa és seguir amb el mateix calendari: una jornada de dilluns a dilluns, treballant dos caps de setmana alterns al mes i torns de 8 o 10 hores i mitja, alternant dos o tres dies de treball amb un o dos dies de descans, sempre depenent de la setmana i el quadrant. D'aquesta manera, asseguren que el personal es pot recuperar físicament i psicològica.

Lorena Rei, del Comitè d'empresa, ha explicat que el calendari que els volen establir "no beneficia ni a les treballadores ni als usuaris" i ha afegit que és un calendari que suposa una càrrega de treball "inassumible" pel conjunt de treballadores. Rei ha dit que l'Ajuntament "imposa" aquest calendari a partir de l'1 de març "sense consens" del comitè d'empresa ni del conjunt de treballadores.

Les treballadores han argumentat que "mereixen ser escoltades" donat que són l'única residència del Pirineu que s'ha mantingut des del març lliure de covid-19. La darrera reunió que van mantenir les treballadores amb l'Ajuntament i la direcció del centre va ser el 19 de febrer. Aleshores no es va arribar a cap acord i va finalitzar amb l'establiment del canvi de calendari laboral l'1 de març.

L'Ajuntament diu que l'actual model és "ingovernable"

Per la seva banda, l'alcalde de la Pobla de Segur, Marc Baró, ha explicat a l'Ara Pirineus que el que persegueix aquesta modificació és "unificar el calendari per a tothom". Baró ha detallat que la proposta de nou calendari es va començar a treballar l'any passat, però aleshores "només ens en vam sortir amb la meitat de les treballadores", mentre que l'altra meitat va seguir amb el sistema antic.

Baró ha assegurat que amb l'actual model, els horaris són "ingovernables i no es poden gestionar, perquè no saps mai qui ve o qui deixa de venir". Davant aquesta impossibilitat de control, i la sensació que es feien "horaris a mida", l'Ajuntament va proposar un horari unificat per a tot el personal, amb un torn de matí, un de tarda i un de rotatiu per suplir possibles baixes. En tots els casos, s'ha plantejat un horari que preveu 7 dies seguits de feina, 3 de descans, 7 dies més de feina i 4 més de descans. Tot plegat, amb torns de 7 hores i mitja. Baró ha recordat que fins ara hi havia dies en què es feien fins a 10 hores i mitja seguides, de manera que creu que el nou model és millor per a tothom, tant per als professionals com per als residents a qui cuiden. "Amb el nou model es treballen els mateixos dies al mes i els mateixos dies a l'any que abans", ha reblat.

Baró també ha detallat que el 12 de gener van fer la proposta del nou horari al comitè d'empresa, que va ser rebutjada. El comitè va presentar al·legacions, però Baró ha lamentat que "no van fer cap proposta de nou calendari, només van dir que volien seguir com estàvem", un model que ha insistit que fa la situació "ingovernable". També ha assegurat que es va trobar amb les treballadores i les va emplaçar a noves reunions per trobar solucions, tot deixant clar, però, que l'1 de març s'havia de començar a aplicar ja el canvi.

L'alcalde ha afegit que el nou model va passar per la Junta de patrons, on hi ha representats diversos estaments del municipi, des d'entitats fins a tots els grups municipals de l'Ajuntament. També ha assegurat que aquest tipus d'horari és el mateix que el que s'aplica en altres residències, de manera que "no ens hem inventat res".