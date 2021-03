La Vall Fosca no renuncia a l'esquí

EspuiFa poc més d'una dècada la Vall Fosca veia com el projecte de construir la primera estació d'esquí del Pallars Jussà, Vallfosca Interllacs, se n'anava en orris. La fallida de la promotora Martinsa Fadesa va posar fi a un procés que ja abans havia patit diversos entrebancs i que va deixar un rastre ben evident a la vall: blocs d'apartaments a mig construir a Espui i esquelets de formigó, pilones i estacions de telecadira abandonats al bell mig de la muntanya.

La crisi econòmica i les dificultats que tot apunta que hi haurà al Pirineu per culpa del canvi climàtic fan difícil albirar una reviscolada del projecte, però la vall segueix sense voler renunciar a l'esquí, en aquest cas el de muntanya. Ja fa anys que l'Ajuntament de la Torre de Capdella treballa en un projecte per dinamitzar la vall de Filià i el seu entorn com a punt d'atracció per a esquiadors de muntanya, tot aprofitant l'auge que viu aquesta modalitat.

Un primer pas ha estat senyalitzar tota la zona esquiable, les possibles rutes a seguir i les principals zones on hi ha perill d'allaus. Concretament, s'han col·locat dos plafons a dues de les principals portes d'entrada al domini esquiable, un a l'encreuament de la pista cap a Filià, una mica més amunt de la Central Hidroelèctrica de Capdella, i un altre una mica abans d'arribar a l'estany de Sallente.

L'alcalde de la Torre de Capdella, Josep Maria Dalmau, explica que les rutes indicades estan pensades tant per fer-se amb esquís de muntanya com amb raquetes. "Tenim un paisatge i unes muntanyes que agraden molt als esquiadors i la prova és que aquest any ja hem tingut un accés important d'esquiadors de muntanya per fer aquestes rutes", assenyala. A més, celebra que enguany "hem tingut una temporada bona i s'ha pogut baixar esquiant des del cap del Peiaso fins a sota Capdella, el que representa una pista molt llarga de descens que agrada molt a la gent".

"Tot just és el primer any, però suposo que això anirà creixent, ja que l'esquí de muntanya cada cop tira més", remarca l'alcalde, tot afegint que "si a això funciona bé, podem mirar de fer coses importants més endavant". Entre els hipotètics projectes de futur per consolidar la zona de Filià com a estació d'esquí de muntanya, Dalmau apunta a un millor accés fins a la Cabana de Filià o la possibilitat de poder treballar la neu.

Recuperar Vallfosca Interllacs?

Sigui com sigui, l'alcalde deixa clar que aquest és un replanteig per no renunciar a l'esquí, però remarca que "si podem tornar a engegar el tema de Filià, ho farem". El projecte de l'estació anava lligat a un desenvolupament urbanístic que preveia la construcció d'un miler d'habitatges. Ara això legalment ja no és possible i, de fet, Dalmau remarca que "nosaltres tampoc volem un desenvolupament urbanístic tan gran", però afegeix que si mai hi hagués l'opció de reprendre el projecte "es podria reduir la part urbanística i fer primar més la qualitat". Sigui com sigui, les restes del projecte es troben en situació de liquidació concursal des de fa molts anys i amb un futur força incert, tot i que des de l'Ajuntament apunten que –pel que els han dit- en breu s'ha de fer una subhasta pública.

Qui fa anys que reclama que "s'apreti" per intentar recuperar el projecte de Vallfosca Interllacs és Josep Palau, president de l'Associació de Professionals de l'Àmbit Turístic del Pallars Jussà (APAT) i un dels propietaris d'un restaurant i establiment turístic a Buira, a la veïna vall de Manyanet -al municipi de Sarroca de Bellera-, on també s'hi han senyalitzat algunes rutes d'esquí de muntanya. Palau valora positivament que l'Ajuntament de la Torre de Capdella hagi apostat per promocionar l'esquí de muntanya a la zona, tot i que creu que "s'hauria d'apretar bastant més, perquè tenim un espai amb molt de potencial que està abandonat".

Palau també creu que el fet que es comenci a moure el projecte de l'esquí de muntanya també és positiu, perquè "això vol dir que es torna a parlar d'esquí a la Vall Fosca i mai se sap com poden evolucionar les coses". Sobre la viabilitat de recuperar el projecte d'estació d'esquí alpí, Palau assegura que "jo hi crec molt i penso que tindria sortida". També considera que "al final és una cosa que acabaria sent sostenible, perquè l'energia es produiria aquí -a les centrals hidroelèctriques- i es gastaria aquí mateix; l'afectació a la muntanya, les esplanacions del terreny o la col·locació de les pilones, ja està feta, de manera que, es faci o no es faci l'estació, això ja està allà".

En el projecte inicial, a la vall de Manyanet se li reservava un protagonisme destacat, com a futura zona d'unió de Vallfosca Interllacs amb la veïna estació de Boí Taüll. Per Palau, l'estació hauria estat, doncs, un revulsiu per a tota la zona. "Ara, quan algun client ens diu que vol anar a esquiar li diem que ha de fer una hora i quart de cotxe fins a Boí-Taüll, passant per dos ports de muntanya, quan, si es fes l'estació de la Vall Fosca amb vint quilòmetres ja hi serien, i per una carretera recta". Amb una estació aquí, conclou, "poblacions com Tremp o la Pobla serien tota una altra cosa a l'hivern, hi hauria molta més vida".

Sí a l'esquí de muntanya, però no a recuperar l'estació

Per contra, qui no vol sentir ni a parlar de recuperar el projecte és Josep Plasència, regidor de la CUP a l'Ajuntament de la Torre de Capdella. Sí que es mostra favorable a potenciar l'esquí de muntanya a la zona i veu positius els passos que es puguin fer des del consistori en aquesta línia. "Ens sembla molt bé que es reguli la pràctica de l'esquí de muntanya i es faciliti una pràctica el més segura possible, tant per l'esquiador com pel medi", remarca. Així, veu bé que s'aprofitin algunes de les actuacions que es va fer a la muntanya quan es preparava l'estació d'esquí, però també deixa clar que si es vol potenciar l'esquí de muntanya a la zona "no només s'ha d'aprofitar això sinó que s'han de desmantellar les infraestructures de l'estació que van quedar a mig fer i s'han d'arreglar les coses que no van quedar bé, perquè algunes de les obres que van quedar a mitges tenen afectacions sobre el llac de Filià, que és una zona protegida". Per tot plegat, creu que cal reclamar pel deute social i ambiental que s'ha provocat a la Vall Fosca amb el projecte fallit de l'estació d'esquí.

Per Plasència, el de l'esquí de muntanya podria ser un bon projecte per dinamitzar la vall a nivell social i turístic, ja que no va lligat a la construcció de mil habitatges, com era el cas de Vallfosca Interllacs. Un projecte que considera "una salvatjada", sumat al fet que "l'esquí alpí al Pirineu té les dècades contades", a conseqüència del canvi climàtic. Per tot plegat conclou que "el que s'ha de vetllar és perquè la pràctica de l'esquí de muntanya sigui segura, amb informació sobre el risc d'allaus, i regulant-ho perquè no provoqui un impacte negatiu". De moment, aquest hivern ja s'ha fet un primer pas i el temps dirà si el projecte pot anar més enllà.