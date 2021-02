Vielha crea una taula de treball per solucionar els problemes d'accés a l'habitatge

Vielha e MijaranLa dificultat de bona part de la població per accedir a l'habitatge és un dels principals problemes que fa anys que arrosseguen territoris pirinencs com l'Aran o Cerdanya. La pressió turística i el fenomen de les segones residències i els habitatges d'ús turístic han fet encarir els preus de pisos i cases tant de lloguer com de compra, fent que sovint siguin inassumibles per a molta gent del territori. Només cal donar un cop d'ull a les principals pàgines d'anuncis immobiliaris per comprovar que trobar un pis de lloguer al nucli de Vielha d'almenys dues habitacions per menys de 700 euros és missió gairebé impossible.

Per mirar de trobar solucions a aquest fenomen, l'Ajuntament de Vielha e Mijaran ha constituït formalment la taula de l'habitatge, de la qual en formen part els diferents grups municipals (Unitat d'Aran, Convergéncia Aranesa i Aran Amassa) i la secretaria i l'arquitecte municipals. Tal com han explicat des de l'Ajuntament, l'objectiu d'aquesta taula és que les diferents formacions polítiques de la institució abordin la problemàtica que hi ha al voltant de l'habitatge, sobretot pel que fa a l'accés per part de molts sectors de la societat.

En aquesta primera reunió, l'equip de govern ha informat sobre l'estat actual de l'habitatge social al municipi, fent èmfasi en la possibilitat de cedir els terrenys públics de què disposa el consistori, precisament, com a espais per poder-hi construir habitatges socials de lloguer per a tota aquella gent que tingui dificultat per aconseguir un habitatge. En aquest sentit, l'equip de govern ha manifestat la "clara voluntat" d'intentar cedir diferents terrenys per aquesta finalitat. Un dels terrenys que ara per ara es veu més factible de poder cedir és el que hi ha al costat d'Era Audiovisuau de Vielha, on hi havia l'antiga pista de frontó, i que compta amb un espai verd, al costat del carrer Anglada.

Des de l'Ajuntament han indicat que aquest és un terreny que estava bloquejat des de 2006 per l'Institut Català del Sòl (INCASÒL). El 2018, l'alcalde de Vielha e Mijaran, Juan Antonio Serrano, va reclamar la devolució d'aquesta superfície, que s'ha fet efectiva el mes de gener d'enguany a favor del consistori. Un cop recuperat, l'Ajuntament assegura que donarà suport a les possibles iniciatives que puguin aparèixer, col·laborant dins de les possibilitats existents.

En tot aquest procediment cal recordar que la competència en l'àrea de l'habitatge social és atribuïda i desenvolupada per les comunitats autònomes. Per tant, a Catalunya és la Generalitat qui té la responsabilitat del seu foment i promoció. El consistori també assegura que ha intentat cedir moltes vegades els seus terrenys a la Generalitat perquè pugui construir habitatges socials, però lamenta que fa més de deu anys que a Vielha e Mijaran no se n'ha construït cap. Des del consistori assenyalen que "davant aquesta inactivitat de l'administració catalana en aquest assumpte, l'Ajuntament de Vielha e Mijaran és qui ha pres la decisió de treballar per a poder cedir els terrenys de la seva titularitat per a trobar solucions a aquesta problemàtica".

En relació a la constitució de la taula de l'habitatge, l'alcalde de Vielha e Mijaran, Juan Antonio Serrano, ha assenyalat que "aquesta primera reunió amb l'oposició ha estat molt satisfactòria, perquè aquesta taula ens permetrà poder debatre i tractar, conjuntament, un problema molt estès entre la ciutadania, com és l'accés a un habitatge, en aquest cas de caire social, i que ens concerneix a tots". A més, ha afegit que "des de l'Ajuntament de Vielha e Mijaran portem diversos anys treballant per a poder facilitar la cessió de terreny públic per a la construcció d'habitatge social al municipi. Així mateix, hem pres mesures com el control de la proliferació dels habitatges d'ús turístic, a través de la seva regulació, per a facilitar que la gent pugui accedir a tenir un habitatge digne".