Vielha e Mijaran trabalhe ena melhora deth Palai de Gèu entà poder tornar a daurir sense perilh

Vielha e MijaranDempús deth barrament deth Palai de Gèu eth passat 26 de març per problèmes grèus ena estructura, er equip de govèrn der Ajuntament de Vielha e Mijaran trabalhe entà poder tornar a daurir era installacion municipau enes melhores condicions possibles entà toti es usatgèrs e trabalhadors, en tot velhar pera sua seguretat e integritat. Er equip de govèrn a parlat damb toti es implicadi en aguest barrament (usatgèrs, trabalhadors e entitats qu'an locaus ena bastissa), atau coma damb es partits dera oposicion deth consistòri, entà transméter quina ei era situacion actuau deth Palai de Gèu. Ath delà, se trabalhe damb Pompièrs-Emergéncies d'Aran entà que i age era possibilitat de qu'es afectadi poguen entrar ena installacion entà poder retirar damb seguretat toti es objèctes qu'agen de besonh.

En tot moment, er objectiu der equip de govèrn ei tirar endeuant aguesta installacion, qu'ei eth principau centre esportiu de Vielha e Mijaran, e deth conjunt dera Val d'Aran. Mès, ara calerà estudiar e decidir quines actuacions cau desvolopar. En aguest sens, eth baile municipau, Juan Antonio Serrano, ja s'a metut en contacte damb es administracions politiques locaus e superiores entà cercar supòrt economic, pr'amor qu'era realitat dera dimension economica municipau dificulte qu'er Ajuntament de Vielha e Mijaran pogue èster era unica administracion que pogue suportar economicament era installacion.

Ara demora de poder préner era decision definitiva sus era evolucion deth Palai de Gèu, er equip de govèrn ja trabalhe entà poder mantier diuèrsi servicis, coma son es activitats dirigides en d'auti espacis abilitadi, atau coma er emplec deth gimnàs, en tant que non se trape jos era estructura, entà qu'es usatgèrs poguen contunhar en tot realizar espòrt coma enquiara.

Atau madeish, aguest barrament per problèmes estructuraus, supause un punt d'inflexion entà poder definir quin ei eth modèl economic a desvolopar d'aguesta installacion entàs pròplèu 25-30 ans, en un equipament que cada an supause ua carga fòrça important enes pressupòsti municipaus. Per tant, ara madeish eth Palai de Gèu contunhe barrat, ara demora de poder conéisher a hons er estat exacte dera estructura, e un viatge s'age estudiat es passi que se realizaràn, s'informarà sus es accions que se desvoloparàn.

“Èm ara demora de conéisher era solucion tecnica des problèmes estructuraus per part dera empresa especializada, entà poder préner es decisions avientes entà actuar en conseqüéncia e assegurar eth futur dera installacion”, comente eth baile de Vielha e Mijaran, Juan Antonio Serrano. E ahig que “realizaram ua accion d'emergéncia entà poder apariar era estructura, mès ath madeish viatge, cercam supòrt economic d'autes administracions entà poder suportar es intervencions que s'agen de hèr, e estudiam eth modèl sostenible que pogue mantier damb garanties de futur aguest equipament, qu'ei eth principau centre esportiu deth municipi e de tota era Val d'Aran”.