La zona de Bombers pren força com a ubicació del nou hospital de la Seu

Els terrenys que hi ha prop de la caserna de Bombers, a la sortida est de la Seu d'Urgell, prenen força com a ubicació del nou hospital de la capital de l'Alt Urgell. Segons ha avançat aquest dimarts el diari Segre, la decisió ja estaria presa, tot i que fonts de l'equip de govern han matisat a l'Ara Pirineus que la qüestió no està del tot tancada, i cal acabar d'acordar-ho amb el departament de Salut, entre altres aspectes.

Sigui com sigui, aquest espai té tots els números d'acabar acollint el nou centre hospitalari. Des de l'Ajuntament han indicat que quan acabi la reparcel·lació de la zona, el consistori disposarà d'un terreny municipal de 10.000 metres quadrats i d'un altre de més petit, de manera que hi hauria espai públic suficient per fer l'equipament. Recordem que la construcció d'un nou hospital es va anunciar per sorpresa al juliol, ja que la idea inicial era destinar uns cinc milions d'euros a reformar part del mateix centre.