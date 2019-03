L'ANC recorda al Born "les preses, exiliades i represaliades polítiques" amb motiu de l'any de presó de Forcadell

L'Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) ha organitzat un acte aquest dissabte al Born per recordar "les preses, exiliades i represaliades polítiques" amb motiu de l'any d'empresonament de l'expresidenta de l'entitat independentista, Carme Forcadell. Sota el lema "La nostra força, la nostra independència" i en el marc de la campanya 'Cap dona en l'oblit', l'acte ha arrencat amb un parlament de la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, que ha subratllat la importància de lluitar "contra la repressió política" per evitar que pugui "paralitzar-nos". A part, Forcadell ha fet arribar un missatge de suport en què ha remarcat que "la lluita pel nostre país ha d'anar lligada a la lluita pel feminisme".



En l'acte, han intervingut diverses personalitats del món de la política, com la consellera de Cultura, Laura Borràs; la consellera de Justícia, Ester Capella; l'exdiputada de la CUP Gabriela Serra i l'exalcaldessa de Badalona Dolors Sabater, que han coincidit en la defensa del paper de les dones en l'àmbit polític.

En aquesta línia, l'expresidenta del Parlament Núria de Gispert ha reivindicat la necessitat d'alçar la veu "com a dones, com a professionals, com a polítiques i com a independentistes". Per la seva banda, els també expresidents del Parlament Joan Rigol i Ernest Benach han defensat —aquest últim a través d'un vídeo— l'actuació que va fer Forcadell quan estava al capdavant de la institució.

També en un format audiovisual, l'actual president del Parlament, Roger Torrent, ha dirigit unes paraules de rebuig a la ultra dreta: "Hem de fer de les urnes la muralla democràtica contra l'extrema dreta que vol rebentar tots els nostres drets i llibertats fonamentals, que fa passos enrere en el feminisme, que vol carregar-se les polítiques d'igualtat del nostre país i que vol fer una societat pitjor que la que tenim".

L'acte també ha comptat amb la participació, a través de vídeo, del vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri; l'exconsellera Meritxell Serret; la secretària general d'ERC, Marta Rovira; l'activista dels CDRs Tamara Carrasco i el col·lectiu de suport als joves d'Altsasu. A més, l'exdiputada de la CUP Anna Gabriel i l'exconsellera empresonada Dolors Bassa també han fet arribar unes paraules.

L'actriu Carme Sansa, acompanyada de membres del col·lectiu Dones per la República, ha estat l'encarregada de llegir el manifest de la campanya 'Cap dona en l'oblit'. Les actuacions de Clara Ayats i Eulàlia Bargalló han amenitzat un acte que ha tancat el grup musical Ovidi 4.