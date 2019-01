L'ANC carrega contra el Govern i el titlla d''autonomista': "Seguiran incomplint promeses?"

"Fa més d'un any que es van fer les eleccions del 21-D. On queden les promeses electorals? On queda el «ni un pas enrere»? On queda el mandat de l'1 d'Octubre?" Aquestes són les preguntes que l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) llença al Govern a través d'un vídeo publicat a les xarxes socials en què titlla l'executiu català "d'autonomista". "Seguiran incomplint promeses?", reflexiona l'entitat.





⬛️⬜️🎥 Fa més d'un any que es van fer les eleccions del 21-D. On queden les promeses electorals? On queda el "ni un pas enrere"? On queda el mandat de l'1 d'octubre?



Prou incompliments. Vam votar per anar #CapALaIndependència🧭 pic.twitter.com/AiIlLxs7yg — Assemblea Nacional 🧭 (@assemblea) 24 de enero de 2019

En el vídeo, l'ANC fa balanç dels mesos de govern de Quim Torra a partir de mesures que l'executiu català "havia promès" però que "ha incomplert". Investir l'expresident Carles Puigdemont, restituir el govern legítim o aprovar les 16 lleis suspeses al Tribunal Constitucional són alguns dels exemples que l'organització utilitza per retreure al Govern la seva deriva "autonomista". Al vídeo s'hi pot veure com s'esborra el terme 'Govern efectiu' i se substitueix per 'Govern autonomista'.



És a partir d'aquest moment que l'ANC introdueix noves propostes, com ara fer caure l'executiu de Pedro Sánchez si aquest no dona resposta a l'exercici del dret a l'autodeterminació, i insta el Govern a no acceptar les sentències condemnatòries contra els líders independentistes. Ara bé, es pregunta: "Seguiran incomplint promeses?" "Això és respectar el mandat de l'1-O? Això és construir un estat independent en forma de República?", reblen.