L'ANC impulsa un manifest per exigir una llista unitària independentista a les europees

L'ANC ha impulsat aquest diumenge un manifest per demanar una llista unitària independentista a les eleccions europees, previstes per al 26 de maig. Segons l'entitat, una candidatura única facilitaria a l'independentisme obtenir més diputats, atès que en aquests comicis l'estat espanyol és una circumscripció única. Actualment hi ha tres eurodiputats independentistes, que podrien augmentar, al seu entendre, "gràcies a l'efecte multiplicador d'una llista unitària".

El manifest, amb el nom 'A Europa, llista unitària. Volem un triomf de país', pretén pressionar els partits. L'ANC considera una "prioritat estratègica", en un escenari marcat pel judici de l'1-O, que el moviment independentista aspiri a "bastir un altaveu potent cap a l'exterior que faciliti una participació de l'independentisme molt per sobre de la mitjana de les opcions unionistes". A hores d'ara ERC ja ha anunciat que anirà a les europees formant part d'una candidatura amb Bildu i el BNG, mentre que el PDECat i l'entorn de JxCat i la Crida encara no han formalitzat les seves llistes.

En aquest sentit, l'ANC demana aprofitar la campanya electoral per fer "una denúncia conjunta i transversal en relació a les violacions de drets civils i polítics que pateix el poble de Catalunya per voler exercir el dret a l'autodeterminació i defensar el projecte polític de la República Catalana de cara al públic europeu, exposant el caràcter antidemocràtic de l'estat espanyol". Per tant, considera que cal que l'independentisme tingui un "missatge únic" a Europa.