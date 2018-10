Absolta la tuitaire de Reus denunciada per amenaces i injúries al jutge Llarena

El jutjat penal número 1 de Reus ha absolt Cori S., veïna de Reus jutjada arran d'una denúncia de la Fiscalia Superior de Catalunya per una piulada a la xarxa social Twitter que, segons el ministeri públic, amenaçava i injuriava el jutge Pablo Llarena. El fiscal li demanava 18 mesos de presó i una multa de 2.100 euros, mentre que la defensa demanava la lliure absolució.

La sentència no troba acreditat, només amb les captures de pantalla aportades com a prova, que l'encausada publiqués a Twitter :"La dona del fill de puta de Llarena és Gema Espinosa, directora de l'Escola Judicial a Vallvidrera (al costat de l'Observatori Fabra). Viu a Sant Cugat (on ve el hdp els caps de setmana). ¡¡¡¡Cal difondre-ho perquè han de saber que no podran anar pel carrer a partir d'ara !!!!".

A més, la sentència dicta que "l'expressió 'fill de puta' no és considerada greu, ni tan sols injuriosa" si no va acompanyada d'altres expressions vexatòries o denigrants" que "no apareixen en el missatge". El jutge també ha tingut en compte que el magistrat no s'ha personat com a perjudicat a la causa i que la dona jutjada, una veïna de 50 anys de Reus i sense antecedents penals, viu a més de 100 quilòmetres de la família de Llarena i desconeix els seus horaris.

Salvador Mestre, president de l'Associació d'Advocats Voluntaris 1 d'Octubre –col·lectiu que ha defensat gratuïtament la tuitaire–, ha recordat que "l'avui absolta per manca de proves i falta de delictes, va estar una nit detinguda a comissaria i ha patit tota mena de comentaris i assetjaments a les xarxes socials i de determinats mitjans de comunicació".