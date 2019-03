Addictes al judici

Dijous al Telenotícies emetien un vídeo en què parlaven de com molts ciutadans s’havien enganxat a seguir el judici. Un dels professionals d’un servei de càtering admetia que les jornades laborals en què no hi havia sessió al Tribunal Suprem experimentava un cert buit existencial. Certament, per als que seguim el judici fil per randa l’esdeveniment ens ha provocat una addicció insòlita. El judici al Procés s’ha convertit, per la durada diària i la llargada que tindrà en el temps, en un espectacle sense precedents. El judici marcarà, sens dubte, un punt d’inflexió en la percepció que determinades generacions tindrem del dret i de l’advocacia. Fins i tot, a mitjà termini, es podrà comprovar si el judici ha despertat una onada de noves vocacions dins d’aquest àmbit.

El fet més rellevant del reportatge és que avalava amb dades que aquesta situació no és una anècdota sinó un fenomen televisiu. Els responsables de les audiències de la cadena mostraven gràfiques del comportament dels espectadors: “La gent fa sessions maratonianes del judici”, deia Cristina Muntañola, i mostrava les gràfiques de com a partir de les 10 del matí la corba es tornava més pronunciada: “La corba d’audiència de TV3 es veu que va cap amunt i es diferencia de la competència”.

No és estrany que, amb aquests resultats, TV3 hagi desenvolupat una dependència absoluta del relat judicial. És més, si el dia que Mariano Rajoy, Sáenz de Santamaría i Juan Ignacio Zoido van comparèixer com a testimonis La Sexta va decidir fer promocions especials el dia abans i modificar la seva programació per retransmetre en directe les seves declaracions, què no haurien fet si s’hagués donat al cas que el govern en ple de Rajoy hagués hagut de comparèixer encausat davant del Tribunal Suprem després d’un any a la presó? TV3 està retransmetent el judici no només perquè es tracta d’un esdeveniment polític històric i d’interès general, sinó perquè el rèdit televisiu pel que fa a resultats és obvi. Difícilment cap cadena està disposada a renunciar allò que millora de manera clara els seus índexs d’audiència.

El titular enganyós d’Antena 3

A Antena 3 noticias l’única informació que donaven de la sessió matinal de dijous del judici era una sola declaració d’un dels guàrdies civils. Es van quedar amb una única frase: “ Compañeros veteranos me dijeron que los inicios del conflicto vasco se asemejaban muchísimo, en la gente, el odio y la cara de odio que tenían... ” Va ser una frase que Marchena va interrompre i va demanar una altra pregunta perquè aquella afirmació no entrava en el terreny dels fets sinó de les interpretacions i valoracions personals. És més, ni tan sols de la percepció pròpia sinó del que li havia dit algú altre a tall de conversa. La frase, per tant, va ser una aportació ràpidament rebutjada pel president de la sala i, en canvi, es convertia en el titular del dia del judici. És curiós, doncs, com el relat que construeix Antena 3 del judici no té a veure amb els criteris periodístics, sinó amb la simple elaboració d’una narració que reforci la tesi violenta i terrorista a Catalunya que fa anys que sostenen.