L'entorn d'Agustí Colomines promou una llista alternativa a l'equip de Sànchez per dirigir la Crida

Es presenten dues llistes per optar a la direcció de la Crida en el congrés fundacional de dissabte, 26 de gener, a Barcelona. En el conclave està previst que es voti la presidència, a la qual opta Jordi Sànchez, i la secretaria general (probablement Toni Morral), i, d'altra banda, un equip de dinou persones que s'escollirà per llistes obertes. És en aquesta segona votació en la qual els congressistes de la Crida podrien optar entre les persones de dues llistes: l'equip que ha escollit Sànchez i una altra llista de membres de la Crida que també volen optar a ser a la direcció promoguda per l'exdirector de l'Escola d'Administració Pública Agustí Colomines.

Ara bé, aquesta candidatura de 19 membres, que no presenta candidat a la presidència ni a la secretaria general, pot topar amb els estatuts que afirmen que: "Les persones que pretenguin concórrer a les eleccions han de presentar una llista amb una persona per a ocupar la plaça de Presidència i una altra persona per ocupar la plaça de secretaria general i una l'altra llista amb els 19 noms de persones que cobreixin la resta de membres del govern". És per això que algunes fonts apunten que aquesta llista es podria inadmetre per defectes de forma.

Membres de l'entorn de Junts per la República

Es tracta d'una candidatura que renuncia explícitament a disputar el lideratge de Sànchez i el seu secretari general, probablement Toni Morral, però que sí que vol optar a ser part dels 19 membres de la direcció de la Crida –segons ha avançat Vilaweb i ha confirmat l'ARA–. Són perfils vinculats a Junts per la República, que reuneix diversos independents de JxCat, com ara Isabel Ferrer –actual directora general de Protecció Civil– o Héctor López Bofill, que va ser membre de la candidatura de JxCat a Tarragona a les eleccions del 21 de desembre.

Tanmateix, segons fonts coneixedores i malgrat que no figuri explícitament a la llista, el promotor és Agustí Colomines, exdirector d'Administració Pública de Catalunya i exdirector de la fundació CatDem. Colomines, tot i haver estat en l'impuls de la Crida, finalment no figura en l'equip de Sànchez per liderar la nova organització política.

Segons la llista a què ha tingut accés l'ARA i que es pot presentar fins a les 12 d'aquest dimecres –que s'acaba el termini segons el reglament del congrés–, aquesta està formada per Xavier Altadill, Ricard Domingo, Araceli Esquerra, Santiago Vilanova i Rosario Palomino, entre altres.

Aquesta és la llista promoguda per Colomines:

- Altadill, Xavier (Barcelona, 1966). Politòleg. Gerent d’una fundació del tercer sector. Regidor de l’Ajuntament de Vilada (el Berguedà) i candidat a les eleccions municipals per Vilada per la República.

Colomines-Companys, Joan-Ramon (Barcelona, 1951). Politòleg. Editor i director de la revista universitària Lo Campus. exCap de Comunicació del Conselh Generau d'Aran. Antic dirigent del FNC, el primer partit independentista sota el franquisme.

- Díez, Xavier (Barcelona, 1965). Historiador i professor de secundària. Membre del secretariat de la USTEC

- Domingo, Ricard (Barcelona, 1950). Llicenciat en Història. Cofundador de l’Agència Literària i cinematogràfica Pontas. Exdirector general de Betevé (2004-2008).

- Dorca, Santiago Jorge. Agent comercial. Exregidor de MES a Vilassar de Dalt. Crida Maresme

- Esquerra, Araceli (Berga, 1975). Professora de Música i membre del cor de Cambra professional del Palau de la Música. Alcaldable de JxCAT a Puig-reig.

- Ferrer, Isabel (Barcelona, 1963). Graduada en Treball Social. excap del Departament de Resiliència Urbana a l'Ajuntament de Barcelona. Exdiputada de JXCAT. Actual directora general de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya

- Ferrés, Jordi (Barcelona, 1966). Advocat i economista. Exregidor de CiU a Sant del Vallès i membre de l’Associació de Juristes Atenes.

- Fort, Helena. Advocada. Especialista en dret públic i urbanisme. Candidata de JxCat per Barcelona a les eleccions del 21-D

- Grané, Mont-serrat (Barcelona, 1957). Llicenciada en Geografia i Història. Treballadora pública. Directora dels SS.TT. de presidència de la Generalitat

- Izquierdo, Oriol (Barcelona, 1963). Escriptor i coimpulsor del projecte Sopa de lletres. Exdirector de la Institució de les Lletres Catalanes (2007-2013).

- López Bofill, Hèctor (Badalona, 1973). Jurista i escriptor. Professor de la Universitat Pompeu Fabra. - Candidata de JxCAT per Tarragona a les eleccions del 21-D. Alcaldable de JxCAT a Atfafulla.

- Mercader, Mireia (Barcelona, 1962). Infermera, especialitzada en l’àmbit de la medicina del treball. Treballadora del Servei de prevenció de riscos laborals del departament de Salut de la Generalitat.

- Monells, Abigail (Barcelona, 1960). Investigadora creativa i gestora cultural. Candidata de Junts per Catalunya el 21-D-

- Palomino, Rosario (Lima, 1971). Psicòloga. Catalana nascuda al Perú. Membre de l’Associació Catalans d’Arreu

- Sánchez, Noèlia (Tremp, 1979). Gerent de zona i dissenyadora del sector de Mobiliari Clínic. Crida Eixample

- Sentís, Pilar (Barcelona, 1947). Psicòloga. Ecofeminista i secretària d’Una Sola Terra

Sesé, Gerard (Barcelona, 1986). Politòleg, periodista a La República - Directe.cat i cantant. Exmilitant d’ERC.

- Vilanova, Santiago (Olot, 1947). Periodista ecologista, cofundador d’Alternativa Verda.