Així serà el trasllat dels presos polítics a Madrid

Tot està ja a punt per al trasllat dels presos polítics a Madrid de cara al judici a l’1-O. Ara bé, al final el Tribunal Suprem ha deixat de prémer l’accelerador i ahir el president de la sala que jutjarà els líders independentistes, Manuel Marchena, va comunicar al ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, que no és necessari que ja siguin a la capital espanyola a principis de la setmana que ve -com havia demanat inicialment-, sinó que pot ser la següent. Marchena preveu que l’inici del judici se situï en “dates pròximes” al 5 de febrer, com ja havien avançat algunes de les defenses. És justament el 5 de febrer quan l’Audiència Nacional decidirà si és competent per jutjar el major dels Mossos Josep Lluís Trapero per l’1-O.

De moment, el ministeri de l’Interior i el departament de Justícia ja van detallar aquest dimecres el dispositiu que tenen preparat per al trasllat a Madrid. Tot i que no hi ha data concreta per fer-lo, van comunicar que mentre duri el judici al Suprem, tant Carme Forcadell com Dolors Bassa tornaran a la presó de dones d’Alcalá Meco i la resta de presos ingressaran a Soto del Real, on ja van estar en presó preventiva Jordi Cuixart i Jordi Sànchez des del 16 d’octubre del 2017 fins a l’acostament al centre penitenciari de Lledoners l’estiu de l’any passat després de l’arribada de Pedro Sánchez a la Moncloa.

El trasllat es farà en dos passos. Tot i que inicialment Justícia va oferir els Mossos d’Esquadra per fer tot el trasllat, al final serà la Guàrdia Civil l’encarregada de fer la majoria del trajecte. Catalunya és l’única comunitat autònoma que té transferida la competència de presons. Els Mossos, doncs, traslladaran Cuixart, Sànchez, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Joaquim Forn, Jordi Turull i Josep Rull des de Lledoners fins a la presó de Brians 2, així com també Forcadell des de Mas d’Enric (El Catllar) i Bassa des de Puig de les Basses (Figueres) per fer d’enllaç amb la benemèrita.

D’allà la Guàrdia Civil s’encarregarà de portar-los, directament, fins a la capital espanyola, segons van informar fonts d’Interior. A diferència del trajecte de l’acostament, en què es va fer una parada tècnica en una presó de Saragossa, aniran directament a Soto del Real i Alcalá Meco, respectivament. El ministeri i la Conselleria van assegurar que respectaran les condicions de seguretat i dignitat i que el trajecte es farà “sense dilacions innecessàries”.

“El Suprem extremarà les cauteles i farà un trasllat que serà el millor de tots els possibles”, va assegurar ahir a Rac1 l’advocat de Junqueras i Romeva. Les defenses han intentat durant mesos aconseguir que els presos estiguin en llibertat durant el judici. Una opció que ja veuen remota. L’altra és que estiguessin en un mòdul de règim obert a les presons. La setmana passada, l’advocat de Forn, Xavier Melero, va detallar la sol·licitud perquè als processats “se’ls permeti llibertat de moviments des de les vuit del matí fins a les deu de la nit”. I que després puguin anar a dormir a la presó pertinent en cotxes particulars i no furgons. El Suprem s’haurà de manifestar sobre aquest punt, però des d’Institucions Penitenciàries són molt escèptics.

Retard en les dates

Sigui com sigui, el trasllat no serà al voltant d’aquest cap de setmana, com preveien les defenses. Fa dues setmanes Marchena va comunicar a Grande-Marlaska que volia els presos a prop del Suprem abans de finals de gener. Ahir va adduir el retard, en canvi, a la “pràctica de diligències indispensables per al desenvolupament del judici”. Després de la presentació dels escrits de defensa per part del total de dotze acusats per rebel·lió i malversació, el tribunal encara ha de publicar la resolució en què detallaran quines proves i testimonis accepten. Això precipitarà, a la vegada, una providència per fixar l’inici de les sessions. Aquesta decisió, segons fonts jurídiques, ja no es preveu fins la setmana que ve.