Alamany i Nuet esmenen els comuns de Colau amb una nova plataforma

“Els comuns traslladem a la institució noves propostes polítiques des d’un sobiranisme de base ciutadana, progressista i sense supeditacions a visions conservadores o als grans partits tradicionals”. Aquesta és una síntesi del que el sector sobiranista de Catalunya en Comú, amb Elisenda Alamany i Joan Josep Nuet com a principals cares visibles, considera que s’ha perdut a l’espai i que cal recuperar. És per això que, segons ha pogut saber l’ARA, desenes de càrrecs orgànics, públics i militants dels comuns s’han organitzat en una nova plataforma que té per objectiu pressionar perquè els valors “fundacionals” de la confluència no caiguin en l’oblit.

Dimarts a la tarda en un acte a Barcelona donaran a conèixer aquest nou corrent -amb pàgina web i logotip inclosos-, que compta amb el suport de noms importants de l’espectre dels comuns com el de Marc Parés, coordinador d’anàlisi i discurs de CatComú en l’anterior executiva pilotada per Xavier Domènech i la persona que tenia per encàrrec bastir una candidatura de consens per a la nova direcció, escollida el juliol passat. Va fracassar en topar amb un pacte entre la direcció d’ICV i el pinyol d’Ada Colau, que s’oposava a traslladar el tàndem Domènech-Alamany del Parlament a la coordinació del partit. Això va provocar que bona part de l’equip de l’exlíder dels comuns renunciés a ocupar places importants en la nova direcció. “Esperàvem un pas endavant però va resultar un pas enrere”, apunten a l’ARA fonts impulsores de la nova plataforma, que es mostren contundents a l’hora de denunciar els “pactes de despatx" i la "temptació d'homogeneïtzació". “No hem estat capaços de superar els vicis i les inèrcies”, analitza aquest sector en el seu manifest, titulat 'Som comuns. Som sobiranistes', avançat parcialment la setmana passada a 'Nació Digital'.

Tot i que la dimissió de Domènech es va relatar oficialment com un esgotament més personal que polític, els autoanomentats sobiranistes ofereixen la visió contrària i puntualitzen que va ser per la impossibilitat de “redreçar la deriva” que estava prenent el partit. Amb la seva marxa, l’equilibri intern es decanta cap a les tesis de “replegament” i “d’empetitir l’espai”, cosa que posa en guàrdia els defensors dels conceptes originals de la confluència. Aquest sector interpreta que el “sobiranisme desacomplexat” i la “lògica superadora” de quotes i sigles va ser el que va donar fruits en les eleccions generals que va guanyar En Comú Podem a Catalunya.

La dissonànica interna s’entén en gran part per les discrepàncies sobre l’eix nacional, que ha perseguit i persegueix els comuns des que el Procés va monopolitzar el debat polític a Catalunya. Si bé l’espai ha volgut transmetre sempre la riquesa que suposa aglutinar diferents sensibilitats, la qüestió nacional no ha desaparegut mai del dia a dia dels comuns com un element de tensió. “Hem d’entendre que l’1 d’octubre i el 3 d’octubre van marcar un abans i un després en la nostra història política. (...) A ulls de tot el món, els catalans ens vam guanyar el dret a decidir i construir el nostre futur”, subratllen els díscols en el manifest. El xoc és important entre una figura com Alamany –ha manifestat més d’una vegada que és independentista– i sectors del partit com Comuns Federalistes que recelen de les imatges conjuntes amb l'independentisme i aposten per una reforma constitucional per resoldre el cas català.

Els impulsors de la plataforma asseguren que la preocupació per la deriva del partit s’ha estès dins l’àmbit de l’espai. A l’espera de saber tots els noms que hi donen suport, a l’acte de dimarts hi assistiran membres de l’executiva, càrrecs d’EUiA, representants del corrent rupturista Desbordem, el sector dels Anticapitalistes de Podem i dels comuns, persones independents, militants del territori i càrrecs locals, alguns dels quals de les Candidatures Alternatives del Vallès (CAV), que són fruit d’aliances amb la CUP. Destaca l’aval al moviment de l’exalcaldessa de Badalona Dolors Sabater, en un gest que pot complicar encara més que a la tercera ciutat del país els comuns basteixin una candidatura amb tots els seus actors per a les municipals de l’any vinent.

Toc d’atenció "constructiu"

Les conseqüències d’aquest moviment poden ser múltiples. Per una banda, que arribi a mig any per als comicis de 2019 és un cop per a Colau. La nova coordinadora de CatComú va llençar la proposta d’un triple pacte de pressupostos amb l’objectiu de facilitar l’aprovació dels comptes de l’Ajuntament i no patir desgast a les portes de les eleccions. Les crítiques internes no l’ajuden a ella ni tampoc als diferents municipis, on les tensions entre socis als comuns es poden reproduir a escala local. “Donem suport a l’Ada. No creiem que sigui incompatible fer autocrítica constructiva de l’espai amb continuar donant suport als comuns al territori”, afirmen les fonts consultades.

A l'espera de la presentació del moviment, la direcció de CatComú està a l'expectativa. Fonts de la cúpula consultades per l'ARA no veuen un problema que es creïn corrents o sensibilitats dins l'espai, però es mostren sorpreses que no se'ls hagi comunicat aquest pas. Sostenen que no s'ha actuat en contra de l'ideari fundacional de Catalunya en Comú i insten els crítics a posar algun exemple del canvi de rumb. En tot cas, destaquen que persones que formen part de l'executiva fa uns mesos concorrien a les primàries en una llista conjunta amb qui ara discrepen, i apunten que seria bo que en lloc de buscar un impacte mediàtic, proposin el debat als òrgans interns.

Malgrat que la intenció no és de “desafiament” ni “divisió”, sinó que es tracta d’un “toc d’atenció”, el naixement d’aquesta plataforma pot posar més llenya al foc a la ja complicada situació del grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem. En una entrevista recent a l’ARA, el portaveu dels comuns, Joan Mena, ratificava Alamany com a portaveu i negava que estigui sent discutida per la direcció del partit. Les fonts del nucli dirigent consultades admeten que aquest moviment pot "agreujar" les crítiques d'alguns sectors del partit cap a Alamany, però insisteixen que la cúpula no dubta del seu paper al Parlament. "Esperem que es continuï comportant com fins ara, sent la portaveu de tothom", assenyalen, i l'insten a assistir a les reunions de l'executiva, on té dret a participar-hi en tant que portaveu al Parlament.

L'acte de dimarts servirà per calibrar la força que pot tenir aquest nou corrent dels comuns, que es reclama hereu del llegat de Xavier Domènech. “Som Sobiranistes”, diu el final del manifest, frase que dona pistes de quin serà el nom de la nova plataforma.