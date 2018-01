El PSC demanarà que se suspengui el ple si Puigdemont no torna a Catalunya

El PSC demanarà aquest dimarts que se suspengui el ple d'investidura, previst per a les 15h, si al matí "no hi ha hagut canvis", segons ha anunciat el secretari d'organització del partit, Salvador Illa. El dirigent socialista ha explicat que aquests canvis serien que el propi president del Parlament, Roger Torrent, suspengués per iniciativa pròpia el ple, que es proposés un nou candidat o que, prèvia tornada a Catalunya de Carles Puigdemont, aquest rebés una autorització del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena per assistir al ple. "Si demà al matí no hi ha hagut canvis, el PSC sol·licitarem formalment que es procedeixi a suspendre el ple i demanarem a Torrent que obri una nova ronda de contactes amb tots els grups", ha afirmat Illa.

La portaveu de Catalunya en Comú, Elisenda Alamany, en canvi, ha assegurat aquest que el seu partit "no abandonarà l'hemicicle" i "votarà" en el ple d'investidura "sigui com sigui", tant si es fa presencialment com per via telemàtica. Tot i que ha recordat que els comuns no donaran suport a la investidura de Puigdemont, Alamany ha insistit en la seva "legitimitat" com a candidat: "Ha de poder presentar el seu projecte en termes polítics". "Prenem la paraula del senyor Torrent, que va manifestar que el ple es desenvoluparia amb total normalitat", assegura.

Alamany ha donat suport, no obstant això, a les paraules de Joan Tardà (ERC), que ahir va manifestar que el partit estaria disposat a investir un candidat alternatiu a Carles Puigdemont si no hi hagués més remei. "Si cal, haurem de sacrificar Puigdemont", va dir literalment en una entrevista a 'La Vanguardia'. "Ens agrada més aquesta ERC que la que està supeditada a Junts per Catalunya (JxCat)", ha afirmar Alamany: "La nostra prioritat és acabar amb el 155". També el PSC ha aplaudit la "valentia" i "intel·ligència" de l'afirmació de Tardà -i de les declaracions semblants de també diputat d'ERC al Congrés Gabriel Rufián- i ha reclamat al PDECat i JxCat que "deixin de pressionar ERC perquè incompleixi la llei".

Exigència de solucions polítiques al PP

Alamany ha aprofitat per insistir que "la resposta del PP a la situació a Catalunya és un nyap autoritari que compta amb el suport de Cs i el PSOE". "El PP manifesta que és inhàbil per oferir solucions a Catalunya i demostra que les elits polítiques, on també encabim PSC i Cs, estan totalment inhabilitades per oferir solucions a la qüestió catalana, però també a la corrupció i a la desigualtat", ha afirmat la portaveu de Catalunya en Comú - Podem.

"En lloc de parapetar-se en tribunals o Consells d'Estat haurien de començar a pensar en solucions, cosa que òbviament no es fa forçant el poder judicial", ha insistit. Així, ha defensat la "sobirania" del Parlament de Catalunya i ha insistit en la necessitat d'una "estratègia" entre els partits "per encarar aquesta situació de manera que ens deixi més forts i no més dèbils".

Illa (PSC) també ha cridat el PP a no supeditar la seva estratègua "únicament" en el poder judicial, si bé ha deixat clar que la resolució del Tribunal Constitucional d'aquest dissabte sobre la investidura-emesa després d'un recurs de l'Estat- és "clarificadora" i avala les tres condicions que els socialistes han fixat per a la dotzena legislatura: el respecte de la legalitat vigent, que els càrrecs institucuonals exerceixin amb plenitud de funcions i que es constitueixi un govern estable que obri un procés de negociació amb Madrid.