Albert Rivera rebutja participar a l'assemblea general de Cs

La segona persona de la història de Ciutadans que ocupi la presidència del partit no rebrà el testimoni del seu antecessor davant de la militància. Inés Arrimadas, que va ser escollida com a líder del partit taronja ja fa setmanes, es dirigirà als compromissaris que participin a l'assemblea general aquest diumenge, un cop aprovat el nou full de ruta estratègic i els nous estatuts de la formació, però sense un traspàs públic de l'anterior president, Albert Rivera. Ara al despatx d'advocats Martínez Echevarría, Rivera va desaparèixer dels focus l'endemà de les eleccions del 10 de novembre, en què estrepitosament va perdre 47 diputats (passant de 57 a 10). Rivera va deixar la política sense retre comptes davant la ciutadania –va demanar un comiat personal i va rebutjar analitzar els resultats electorals– i tampoc ho farà davant del partit que va dirigir des del seu naixement el 2006.

Tal com han explicat fonts de Cs, Rivera ha rebutjat la invitació del partit per participar d'alguna manera al congrés que tindrà lloc a finals d'aquesta setmana, en què la formació aprovarà dos documents de treball. La derrota del sector crític liderat per Francisco Igea ha restat ambient precongressual, i la direcció d'Arrimadas no tindrà problemes per tirar endavant les seves propostes, més enllà d'esmenes puntuals que hi pugui haver. Serà una assemblea excepcional perquè es farà per via telemàtica i, segons el partit, això també dificulta la participació de convidats. Per exemple, les organitzacions polítiques acostumen a convidar dirigents d'altres formacions als seus esdeveniments importants, però aquesta vegada les circumstàncies ho compliquen.

Sigui com sigui, Rivera ha declinat la invitació, i tampoc hi intervindrà l'ex secretari general José Manuel Villegas, que treballa ara al mateix bufet d'advocats de Rivera i que hauria de ser l'encarregat de presentar de l'informe de gestió de l'antiga direcció. De fet, és l'autor de l'informe, però serà una veu en off qui l'expliqui als socis compromissaris. L'exlíder de Cs ja s'ha mantingut al marge durant les setmanes prèvies a aquesta transició que viu el partit taronja, malgrat saber-se la seva preferència pel relleu oficialista liderat per Arrimadas.

Pactes amb "constitucionalistes"

El rumb de Cs ha estat marcat darrerament per l'aixecament del veto al PSOE. Rivera va deixar un partit enrocat a la dreta que només pactava amb PP i Vox, però Arrimadas va canviar el to i abans de la investidura de Pedro Sánchez –que depenia d'Esquerra– ja va proposar la via 221, una mena de gran pacte amb els socialistes i el PP. La xifra de 221 resultava de sumar els diputats de les tres formacions, però la taronja només en té 10, de manera que els al·licients dels altres partits interpel·lats per abonar-s'hi eren més aviat escassos.

Amb l'arribada de la crisi del coronavirus, Arrimadas encara ha intensificat més la proximitat al govern de Sánchez. En diverses ocasions ha negat un canvi d'estratègia i ha argumentat aquesta decisió per la situació d'excepcionalitat que es viu a l'estat espanyol. La nova presidenta s'ha sumat ràpidament a les converses per a la reconstrucció econòmica i social –de fet, els dirigents de Cs afirmen que ells van encunyar el nom–, amb l'objectiu de reduir el pes d'Unides Podem. "Hem d'intentar que Sánchez no negociï només amb Pablo Iglesias", ha afirmat en diverses ocasions Arrimadas. El 2016, amb Rivera al capdavant del partit taronja, es van viure exclusions recíproques entre Cs i Podem, quan Sánchez va intentar ser investit president tot i la victòria de Mariano Rajoy a les eleccions del 20 de desembre del 2015.