Albiol carrega contra Torra i avisa Sánchez: "No es pot dialogar amb qui busca la ruptura amb Espanya"

El president del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, ha carregat contra la conferència que ahir va pronunciar el president de la Generalitat, Quim Torra. El líder popular ha assegurat que les paraules de Torra van estar "fora de to" i lamenta que "les amenaces" que, segons Albiol, va llançar ahir el president de la Generalitat, ja formin part "del que esperaven".

En aquest sentit, ha criticat l'actitud del govern espanyol de "no veure la realitat del que passa a Catalunya" i ha recordat a Sánchez que no es pot conversar amb aquell "que nega el diàleg, no vol escoltar o ho vol tot o res". "No es pot dialogar amb aquells que el que busquen és la ruptura amb Espanya, al comptat o a terminis", ha avisat en roda de premsa.

D'altra banda, el popular ha carregat contra el PSC per ser l'únic partit no independentista que va assistir a la conferència de Torra al TNC. Albiol ha considerat que els socialistes "van fer el joc" al president i també els ha retret que compartissin el balcó de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès amb Torra durant la diada de Sant Fèlix, on hi havia una pancarta de suport als presos polítics.

Cs creu que Torra va fer una "crida a escalfar el carrer"

La cap de l'oposició, Inés Arrimadas, ha assegurat que ahir el president de la Generalitat, Quim Torra, va "menysprear a mitja Catalunya". Per la líder de Ciutadans, Torra ahir va utilitzar "una retòrica que fa molta por" i va criticar la "crida" a la mobilització que va fer Torra, ja que creu que és una "crida a escalfar el carrer i que es produeixin actes violents com els de la tardor passada".

Iceta lamenta que Torra no parli "dels principals problemes de la gent"

D'altra banda, el líder del PSC, Miquel Iceta, ha assegurat que va ser un discurs "per intentar alçar els ànims de l'independentisme". En una intervenció en obert davant dels diputats del seu grup parlamentari en una reunió de treball a la cambra, Iceta ha lamentat que "avui seguim sense saber on vol dur Catalunya aquest Govern, sense resoldre els problemes de la ciutadania, o com pensen aprofitar el nou escenari de diàleg pel canvi de govern a Espanya".

El líder socialista creu que el discurs havia generat una "expectativa desmesurada". Per tot plegat, Iceta ha resolt que "la crítica més sòlida" al discurs de Torra és que "no parla dels principals problemes de la gent". "I un govern que ni tan sols parla dels problemes de la gent, difícilment podem esperar que els abordi", ha conclòs.