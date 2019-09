Alejandro Fernández avisa que l'independentisme pot fer un gir que porti a escenaris que poden "gelar la sang"

"El veritable drama no és entre independència sí o no, sinó si el moviment independentista adopta un gir dramàtic cap a escenaris que ens podrien gelar la sang". Alejandro Fernández ha advertit de les intencions de l'independentisme de cara als pròxims mesos i ha tornat a insistir en la seva proposta de moció de censura per evitar que el Govern entri en un "escenari" de disturbis. I en aquest sentit, ha fet una apel·lació directa al PSC, a qui ha demanat que no s'escudi en "l'ambigüitat" i es posi al seu costat.

En aquest sentit, el president del PP català ha assegurat que l'independentisme no es frenarà donant més autogovern a Catalunya. "Si participen en un govern amb nacionalistes, Catalunya continuarà amb la seva imparable decadència", ha assegurat. Una tesi que ha contradit el mateix president de la Generalitat, Quim Torra, que ha assegurat que amb governs independentistes el país ha funcionat: "Potser vol dir que la independència de Catalunya i gestionar bé el país és una opció sòlida i raonable". Així, Fernández ha assegurat que el seu partit recorre el camí correcte, tot i que és el camí "més tortuós", i ha avisat: "Encara que siguem quatre i riguin, guanyarem perquè tenim raó".

A la tribuna de convidats, la portaveu del PP al Congrés de Diputats, Cayetana Álvarez de Toledo, escoltava el discurs del president del PP català i uns minuts més tard hi donava suport. Així, la diputada popular ha avisat que si "l'independentisme es mou per la deriva de la violència, posa Catalunya en un moment perillós i preocupant". En aquest sentit, Álvarez de Toledo ha tornat a presentar Quim Torra com la persona que "anima" els CDR i, per tant, que es converteix "en un perill per a Catalunya". "No és l'Estat el que vincula l'independentisme amb el terrorisme, sinó Torra, quan s'erigeix en portaveu de persones que tenien plans per atemptar a Catalunya", ha afirmat Álvarez de Toledo.