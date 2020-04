Àlex Pastor: l'alcalde per sorpresa que no ha pogut superar els problemes personals

Ara fa menys d'un any, el 15 de juny del 2019, el socialista Àlex Pastor era relegit alcalde de Badalona amb el suport del seu partit, dels comuns, de JxCat i de Guanyem-ERC. Aquesta última coalició va intentar fins a l'últim moment que l'exalcaldessa Dolors Sabater fos l'escollida perquè tenia un regidor més (7) que el PSC, però Pastor, que ja havia estat alcalde al final del mandat gràcies a una moció de censura de la mà del PP i Cs, s'hi va negar. El fins aquest dimecres alcalde de la quarta ciutat de Catalunya va assegurar que "estaria a l'altura de les circumstàncies" durant la presa de possessió del càrrec, en un ple en què el cap de llista del PP, Xavier García Albiol, no va amagar el malestar: el candidat popular havia estat el guanyador de les eleccions per tercera vegada consecutiva, amb el 37,6% dels vots.

La sentència de Pastor no deixa de ser còmica veient com ha acabat la seva carrera política: ha dimitit després d'haver estat detingut aquest dimarts a la nit per conduir per l'Eixample de Barcelona amb símptomes d'anar begut i d'haver agredir un agent dels Mossos per negar-se a fer la prova d'alcoholèmia, motiu pel qual ha passat la nit a la comissaria de les Corts. Els problemes personals de Pastor no eren un secret a la ciutat. Des que va ser reelegit ja va estar un parell de mesos de baixa i ni el partit ni l'Ajuntament van voler detallar-ne els motius . Aquest dimecres el seu company al grup socialista i mà dreta a l'Ajuntament, Rubén Guijarro, ha explicat que, quan va tornar de la baixa, els va semblar que estava "perfectament recuperat" i que durant aquests mesos "treballava durament".

Els inicis polítics

El seu descens als inferns ha estat tan metèoric com el seu ascens al poder. En només tres anys aquest dirigent polític criat al barri de Sant Roc va passar de ser funcionari a alcalde. I això que els resultats del 2015 no semblaven jugar a favor del PSC. Els pèssims resultats que van obtenir els socialistes (van passar de 9 a 4 regidors) van comportar la dimissió del seu líder, Jordi Serra, després d'haver decidit donar suport, des de fora de l'executiu, a un canvi de govern: Albiol va ser substituït per Dolors Sabater. En cap travessa figurava la possibilitat que al cap de tres anys aquest diplomat en relacions laborals i llicenciat en ciències del treball, nascut el 17 de juliol del 1979 i pare de dues filles, arribés a ser alcalde gràcies a un més que controvertit pacte amb el PP, el seu enemic històric, i Cs.

Pastor, que va debutar com a regidor en aquell mandat, va donar suport amb els altres tres regidors socialistes inicialment a Sabater, però després l'hi va retirar adduint que no podien continuar mantenint-la a l'alcaldia a causa de l'incompliment de dues condicions que havien convingut en el pacte de govern: la neutralitat davant el procés sobiranista de Catalunya –Sabater va ser una de les protagonistes el dia de la declaració d'independència al Parlament– i la necessitat de fer un pressupostos més socials. El primer punt va pesar més en un context en què el PSC marcava distàncies amb les forces independentistes. Prova d'això és que poc després d'esdevenir alcalde, seguint la seva idea de neutralitat de la institució municipal, una de les primeres mesures que va portar a terme va ser retirar la pancarta en favor dels presos polítics que hi havia penjada al balcó de la Casa de la Vila.

Pastor ha estat implicat en la seva ciutat des de ben jove, quan va fer els seus primers passos a l'Associació de Joves Estudiants de Badalona. Després va adherir-se a moviments sindicals i associatius de la ciutat i va entrar a militar en les joventuts socialistes fins a ascendir al càrrec de primer secretari local. Abans de dedicar-se plenament a la vida municipal va ser funcionari com a treballador de l'Institut Municipal de Promoció de l'Ocupació (IMPO), fins al 1995, quan va ser inclòs per primera vegada en una llista electoral com a futura aposta per a la renovació de la candidatura. El 2012 va ser elegit successor de l'històric Jordi Serra com a primer secretari del PSC de Badalona, sense haver de competir amb l'altre candidat, el regidor Josep Duran, que a última hora va retirar la candidatura quan es va consensuar una llista definitiva. Exercint aquest càrrec, el 2015 va anar en segona posició, darrere de Serra, i va ser elegit regidor per primer cop.

Després d'agafar la vara d'alcalde el 20 de juny del 2018, a menys d'un any abans dels següents comicis, i després de revalidar l'alcaldia amb només 6 dels 27 regidors en joc pels pactes postelectorals, Pastor abandona l'alcaldia per la porta del darrere i demanant disculpes pel seu comportament. "He vist ressentit el costat més personal i familiar. Això ha afectat la meva salut i el meu estat emocional i m'ha portat a fer coses de les quals em penedeixo", ha reconegut avui a través del seu advocat.