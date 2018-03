Alfred de Zayas: “S’ha de demanar al Comitè de Drets Humans que prohibeixi l’extradició de Puigdemont”

Alfred de Zayas (l’Havana, 1947) és un especialista en dret internacional i drets humans que des del 2012 és l’expert independent de les Nacions Unides per a la promoció democràtica i un ordre internacional equitable. Però té més carrera a l’ONU: va ser secretari del Comitè de Drets Humans, cap del departament de peticions i assessor de l’Alt Comissionat de les Nacions Unides.

Per què defensa el dret a l’autodeterminació de Catalunya?

Tots els pobles tenen aquest dret.

I qui decideix qui és el poble?

Hi ha diverses definicions, però amb tota seguretat el poble català es qualifica com a poble d’acord amb el Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics.

Espanya manté que fer un referèndum a Catalunya és il·legal.

El fetitxisme de la llei no resol res. El que resol és la flexibilitat i el diàleg. La llei pot estar equivocada i pot vulnerar drets humans.

¿Li consten ofertes de mediació les últimes setmanes d’octubre?

Suïssa s’ha ofert més d’una vegada per mediar. Però si una de les parts no vol, mai tindrà èxit.

I fins ara Espanya s’hi ha negat?

En tinc constància, però no puc donar-ne més detalls. He proposat al secretari general de l’ONU que es prengui la lliure determinació com una de les seves prioritats, perquè no és només el cas de Catalunya, sinó que és un dret que sorgirà a l’Àfrica i a l’Àsia i en molts països. Quan el poble és conscient de la seva identitat i no pot florir en l’ambient en què viu, si el govern central no ofereix un nivell d’autonomia que sigui suficient, aquest poble voldrà la secessió. El que no se sap, en el cas de Catalunya, és exactament quin percentatge de la població vol autonomia, independència o l’statu quo. L’única manera de saber-ho és mitjançant un referèndum obert i observat per l’ONU, en què es garanteixi un procediment fidedigne.

Dona suport a la independència?

No estic ni a favor ni en contra de la independència de Catalunya. Estic a favor del dret a l’autodeterminació, recollit en el Pacte Civil dels Drets Polítics, i treballo perquè es respecti aquest dret. Tal com el sistema de protecció europeu hauria de vetllar perquè es respectés el Conveni Europeu de Drets Humans: el que va passar el dia 1 d’octubre no hauria d’haver passat mai en un país europeu.

Si s’han vulnerat els drets humans, per què no actua l’ONU?

Tenim uns mecanismes i uns procediments especials, com és el cas del Comitè de Drets Humans.

Puigdemont ja va presentar una demanda al Comitè de Drets Humans de l’ONU pel veto a la seva investidura. En quin punt es troba?

No puc donar detalls d’un cas confidencial. L’examinaran els experts del Comitè, que poden fer recomanacions constructives a l’Estat sobre la manera de resoldre el problema.

Vostè es va reunir amb el president durant la seva estada a Ginebra.

Li vaig oferir els meus serveis com a mediador. M’agradaria que ens asseguéssim en una taula per determinar com sortir d’aquesta situació. Hi ha un gran nombre de ciutadans que volen un canvi. S’ha d’escoltar.

Ahir Puigdemont va ser detingut a Alemanya arran de l’euroordre emesa per Espanya. Què en pensa?

Constato que cap estat pot detenir o extradir una persona per delictes polítics com els que s’imputen a Puigdemont. La Convenció de Ginebra sobre els drets dels refugiats s’aplica en el cas de Puigdemont, que no és migrant per raons econòmiques. Està en joc la democràcia i la credibilitat d’Europa.

Creu que l’extradiran?

S’han de demanar al Comitè de Drets Humans mesures cautelars que prohibeixin a Alemanya que extradeixi Puigdemont a Espanya.

Divendres el Tribunal Suprem va empresonar cinc líders més, entre els quals el candidat a la presidència.

Empresonar polítics per expressar opinions sobre la lliure determinació, per organitzar o donar suport al referèndum, és incompatible amb el Pacte de Drets Civils i Polítics. Els polítics poden ser empresonats després d’un procés judicial si han comès actes de corrupció, suborn o altres delictes comuns, però en cap cas per l’exercici de les seves funcions com a polítics electes. Tampoc han incitat a la violència o han participat en manifestacions violentes. No hi ha cap justificació per posar-los en presó preventiva. Si aquests casos arriben al Comitè de Drets Humans, després d’haver exhaurit els recursos interns a Espanya, estic convençut que el Comitè constatarà violacions del pacte internacional. També recomano posar aquests casos en coneixement del relator especial de l’ONU sobre la independència dels jutges, la llibertat d’expressió, el dret a la manifestació i al grup de treball sobre detencions arbitràries.

¿Està en contacte amb el govern espanyol, a banda del català?

Vaig parlar amb l’ambaixador d’Espanya i dos assessors del govern espanyol a Ginebra l’any passat. M’hi vaig posar a disposició per a una mediació. Tots els relators tenim contacte directe amb els estats.

Defensa el dret a l’autodeterminació dels pobles. Això deu xocar amb la voluntat dels estats de preservar el seu territori.

La funció de l’ONU hauria de ser anticipar-se als problemes i oferir diàleg abans que es produeixi el conflicte. No ha d’esperar que hi hagi un conflicte per intervenir-hi. Des de la teoria dels drets humans, el dret a l’autodeterminació prima per damunt de la integritat territorial, però en la praxi del dret internacional s’aplica de manera aleatòria. El poder el tenen els estats i si volen se’l salten.