Álvarez de Toledo, sobre les rodes de premsa dels presos: "Una cosa és no ser una democràcia militant i l'altra ser una democràcia estúpida"

La candidata del PP a Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, ha qualificat "d’escàndol" les rodes de premsa que la JEC ha permès als presos independentistes. "Una cosa és no ser una democràcia militant i l’altra que siguem una democràcia estúpida", ha afirmat en una roda de premsa a l’agència Efe. La candidata popular creu que no és just que els presos independentistes puguin oferir rodes de premsa, quan no està permès per la resta de presos. Per tot plegat, Álvarez de Toledo ha reiterat que és partidària de canviar la legislació perquè persones que estiguin "processades" per un "cop a la democràcia" no puguin presentar-se com a candidats a unes eleccions.

A més, la candidata popular ha insistit que a partir del 28-A, si el PP arriba a la Moncloa, el seu objectiu serà que l’Estat tingui més presència a Catalunya. És partidària d’aplicar l’article 155, però assegura que l’estat espanyol "té altres vies" per aconseguir-ho. Tot i que s’ha presentat com una persona que no és "nacionalista espanyola", la candidata popular ha admès que després del 28-A caldrà pactar amb Vox, a qui sí que considera un partit "nacionalista espanyol". Pel que fa als debats de la setmana que ve i al canvi de postura de Pedro Sánchez, Álvarez de Toledo ha acusat el president espanyol de no tenir "escrúpols": "Ha hagut d’acceptar el que és de sentit comú".