Àngel Ros renuncia oficialment a l'alcaldia de Lleida "orgullós" de la feina feta

El socialista Àngel Ros ha presentat aquest dissabte oficialment la seva renúncia com a alcalde i regidor de Lleida davant el secretari general de l'ajuntament, després que el consell de ministres aprovés aquest divendres el seu nomenament com a nou ambaixador d'Espanya al Principat d'Andorra, que ja ha estat publicat en el Butlletí Oficial de l'estat (BOE). Després de signar la seva renúncia, Ros ha dit que "no canviaria per res aquests gairebé 15 anys de relació política amb la ciutat de Lleida", i s'ha mostrat orgullós d'haver pogut treballar a la Paeria amb tots els seus companys, als quals ha enviat una carta per acomiadar-se.

L'equip de govern preveu convocar un ple els pròxims dies presidit per la primera tinenta d'alcalde, Montse Mínguez, per donar compte de la renúncia de Ros a l'alcaldia i nomenar regidor el següent de la llista en les últimes eleccions municipals, Joan Queralt. Un cop fet aquest ple, en els deu dies següents se celebrarà una sessió extraordinària per escollir el nou alcalde, segons informa el consistori en un comunicat. Ros ha confessat que "la funció d'ambaixador era una antiga aspiració personal" que finalment ha pogut veure realitzada, i per això, segons ha afirmat, sempre agrairà la proposta del ministre d'Afers Estrangers, Josep Borrell, i del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, d'assumir la responsabilitat de ser ambaixador espanyol a Andorra.

El ja excalcalde de Lleida ha fet un balanç de la seva trajectòria a la Paeria: ha assegurat que "hi ha molts elements d'orgull" però també d'altres en què creu que hauria d'haver fet més, i que han quedat pendents moltes coses. Ha especificat que "un moment dramàtic va ser l'explosió de gas dels blocs de la Mariola", i ha destacat la feina feta en l'àmbit de les escoles bressol, perquè quan va començar a l'alcaldia en tenien nou i ara n'hi ha 28, segons ha explicat. A propòsit del balanç econòmic, ha opinat que l'Ajuntament de Lleida no té dèficit, cosa que presenta unes liquidacions que van millorant any a any, i que la situació del consistori "és d'una solvència absoluta".