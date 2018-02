Anna Gabriel sol·licitarà l'asil a Suïssa si Llarena interposa una demanda d'extradició

L'exdiputada de la CUP, Anna Gabriel, ha explicat aquest dimecres a TV3 que sol·licitarà l'asil a Suïssa si Llarena interposa una demanda d'extradició contra ella. "S'està aplicant el dret penal d'enemic, se'ns vol jutjar pel que som i no pel que hem pogut cometre", ha assegurat. Gabriel ha explicat que s'ha posat en contacte amb un advocat expert en extradicions.

Sobre l' ordre de detenció de Llarena, dictada aquest migdia, Gabriel ha assegurat que no pot fer "res més que seguir reivindicant: que s'acabi l'excepcionalitat a Catalunya, que no hi hagi presos polítics, que s'arxivi la causa i que puguem tornar". "Això no és una lluita estrictament personal", ha insistit.

Gabriel no ha concretat quant de temps preveu quedar-se a Suïssa: "Això no és la meva decisió, sinó que és en mans d'organismes judicials espanyols i suïssos". Amb la seva partida a Suïssa, per evitar acudir a declarar davant del Tribunal Suprem (TS) per l'organització de l'1-O, Gabriel ha assegurat que volia "posar un mirall a l'Estat espanyol, i posar evidència que se'ns està perseguint per una actuació política". "El fonament dels delictes que se'ns pretenen atribuir no existeixen".

L'exdiputada de la CUP ha enviat una abraçada a Valtonyc i a l'artista censurat a Arco, en una entrevista a TV3. "Marxar del país no és una decisió gens agradable, deixes enrere els teus, és dur i dolorós", ha assegurat. Gabriel considera que des de Suïssa pot "contribuir a seguir denunciant la situació de les persones que estan a la presó". Sobre el motiu pel que va marxar, ha explicat que no sabia si quedaria en llibertat o no, però que, a ulls d'una part de l'opinió pública, ja són "culpables". "S'està treballant per convertir-nos en culpables, s'està treballant perquè la presó sigui un lloc normal", ha assegurat.