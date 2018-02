Llarena ordena la detenció de Gabriel en territori espanyol

El jutge Pablo Llarena ha ordenat la detenció en territori espanyol de l'exdiputada de la CUP Anna Gabriel, en línia amb el que li demanava la fiscalia, que, avançant-se al magistrat, li havia enviat un escrit perquè dictés contra Gabriel una ordre d'empresonament.

Com en el cas de Mireia Boya, Gabriel estava inicialment citada el 14 de febrer, però la seva defensa va demanar ajornar la data i Llarena l'hi va concedir. Després d'estudiar la situació -Gabriel ha comunicat públicament des de Suïssa que no té cap intenció de tornar a Espanya davant la manca de garanties per tenir "un judici just"-, la fiscalia ha decidit demanar primer l'ordre de detenció. Formalment, Gabriel encara no està imputada, tot i que és una de les sis noves investigades que Llarena va afegir a la causa el 22 de desembre, sense consultar-ho a la fiscalia.

La decisió de Gabriel de romandre a Suïssa ha agafat amb el peu canviat el jutge instructor i la fiscalia. I, per aquest motiu, s'han hagut de posar al dia els antecedents aportats per la Guàrdia Civil i les diligències practicades per a la imputació de l'exdiputada cupaire.

L'escrit que la fiscalia ha enviat a Llarena assenyala que un cop no ha comparegut "es procedeixi a la seva detenció perquè se la posi a disposició de l'òrgan judicial amb la finalitat d'impedir que segueixi en situació de fuga". La fiscalia sol·licita al jutge "que es decreti presó provisional per procedir a la seva posterior reclamació davant les autoritats competents de Suïssa". Per tant, divideix l'actuació en tres etapes. Primer, l'ordre de detenció, per després passar a l'ordre de detenció internacional i, finalment, a la reclamació d'extradició a Suïssa.

"Al seu dia -diu l'escrit-, una vegada dictada pel magistrat instructor la interlocutòria de presó (...) ordenar la cerca i captura internacional de la investigada i la seva detenció preventiva als efectes de l'extradició". I conclou: "Pel que s'ha exposat, el ministeri fiscal sol·licita que es dicti la interlocutòria de presó i, una vegada acordada, es procedeixi a cursar l'ordre internacional de detenció als efectes de la demanda d'extradició".