Antoni Bassas entrevista el president del PDECat, David Bonvehí, a partir de les 12.00 h

Dues setmanes després d'haver arribat a la presidència del PDECat, David Bonvehí serà entrevistat aquest divendres per Antoni Bassas a partir de les 12.00 h. Bonvehí va presentar una candidatura per presidir el partit a última hora que aglutinava bona part dels membres que ja eren a la direcció que encapçalava l'anterior coordinadora general del partit, Marta Pascal, i amb menys crítics dels que es preveia. La llista tenia l'aval de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont. Amb la direcció constituïda, Bonvehí té sobre la taula diferents qüestions per abordar, com ara la integració del PDECat a la Crida Nacional per la República.