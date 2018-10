Antoni Castellà: "Si no fóssim a la UE, probablement es tindrien temptacions d'afusellar els presos i els exiliats"

"La repressió que avui vivim és exercida pels hereus directes dels que van assassinar Lluís Companys: tant Pablo Casado com Albert Rivera com els poders de l'Estat que representen els mateixos poders que van voler acabar amb la vida d'un president escollit democràticament". Amb aquesta contundència ha vinculat aquest dilluns Antoni Castellà (Demòcrates) la repressió dels dirigents independentistes amb la que va patir el president Companys, avui que fa 78 anys del seu assassinat. "Probablement, si no fóssim en el marc de la UE també tindrien temptacions d'afusellar" els presos i els exiliats, ha sentenciat Castellà.

"Malgrat la repressió seguirem endavant", ha assegurat, i ha posat en relleu que, al seu entendre, "el govern espanyol ha deixat clar que no acceptarà cap via de negociació. L'única via és la unilateralitat". "Quan sigui el moment, arribarem al nostre objectiu", ha comunicat després de fer l'ofrena floral del seu partit al Fossar de la Pedrera, a la tomba del president Companys, i ha advertit que "el poble de Catalunya segueix alçat".

De fet, ha volgut enviar en aquest sentit un "missatge a l'Estat". I ha afirmat així que, "malgrat tota la repressió, el poble segueix alçat defensant l'anhel de llibertat". "El mateix objectiu "que defensava Companys", ha afirmat també. "El mandat de l'1-O és insubornable. El poble de Catalunya no s'aturarà; quan arribi el moment adient farem efectiu el mandat de l'1-O", ha conclòs en una atenció als mitjans.