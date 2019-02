Apareixen cinc ninots penjats del pont dels Instituts de Lleida amb les sigles de Cs, PP, PSC, Podem i Vox

Cinc ninots amb les sigles i les cares dels líders polítics de Cs, PP, PSC, Units Podem i Vox han aparegut aquest dimecres al matí penjats del pont dels Instituts de Lleida. Al costat dels ninots també hi havia dues pancartes que deien: "Tots els partits del règim seran culpables del seu empresonament" i "Absolució Pablo Hasél. Amnistia total".

Els serveis de neteja de l'Ajuntament de Lleida els han retirat a mig matí. La portaveu de Cs a la Paeria, Ángeles Ribes, ha qualificat l'acció d'un "atac feixista", i ha anunciat que denunciaria els fets a la fiscalia per un "delicte d'odi". Ribes també ha lamentat que els "radicals separatistes campin al seu aire" penjant ninots simulant que volen veure els que no pensen com ells "penjats". Ribes ha condemnat les "amenaces, coaccions i violència" en totes les seves formes i ha assegurat: "Cap atac o amenaça farà que deixem de defensar els valors democràtics pels quals vam néixer".

La Crida també denuncia un atac

Al seu torn, la Crida també ha denunciat un atac a la seu del carrer Roger Llúria de Barcelona. “Per més pintura que ens tirin, no ens taparan”, han dit a través de Twitter. Aquesta tarda interposaran una denúncia als Mossos d’Esquadra.