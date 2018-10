Aragonès i Calviño es reuniran demà a Madrid amb la negociació dels pressupostos com a teló de fons

El vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Pere Aragonès, i la ministra d'Economia i Empresa, Nadia Calviño, es reuniran aquest divendres a Madrid. Segons consta en l'agenda oficial de la Generalitat, la reunió serà a les 13.30 hores a la seu del ministeri.

Fonts coneixedores consultades per Europa Press han explicat que es tracta d'una primera presa de contacte per abordar la situació econòmica general. La reunió es produeix amb la negociació dels pressupostos generals de l'Estat com a teló de fons: el Govern busca el suport dels partits independentistes al Congrés, però aquests rebutgen per ara qualsevol negociació.

La vicepresidenta espanyola, Carmen Calvo, va assegurar la setmana passada que són uns comptes que "li aniran molt bé a Catalunya", però el Govern insisteix que, per negociar, vol primer que hagi gestos amb els presos i exiliats i l'autodeterminació. El mateix dia que Aragonès es veurà amb Calviño a Madrid, el líder de Podem, Pablo Iglesias, es reunirà amb Oriol Junqueras a la presó de Lledoners.