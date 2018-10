Iglesias i Junqueras treballen per agendar una reunió a Lledoners

Podem i ERC treballen per una trobada entre Pablo Iglesias i Oriol Junqueras a Lledoners. Segons ha avançat La Razón, l'objectiu de la reunió seria per abordar el suport dels republicans als pressupostos del govern espanyol. Sense el suport dels grups independentistes al Congrés dels Diputats, els comptes presentats per Pedro Sánchez no podrien tirar endavant. De moment, tant ERC com el PDECat vinculen el seu suport als comptes a què el govern de Pedro Sánchez faci gestos amb Catalunya a favor del dret a l'autodeterminació o l'alliberament dels presos.

Fonts dels dos partits asseguren que estan treballant per aquesta trobada. "Vull veure'm amb Junqueras aviat, no hi ha data encara", ha assegurat el líder de Podem als passadissos del Congrés dels Diputats preguntat sobre aquesta qüestió. Iglesias ha assegurat que volen abordar "problemes" com és la "situació dels presos", que considera que és un "problema polític" i defensa que haurien d'estar fora de la presó. De fet, ha assegurat que està disposat a reunir-se amb qualsevol dels líders independentistes empresonats.

Ara bé, el líder de Podem també creu que hi ha altres temes a tractar: "Que els ciutadans catalans no arribin a final de mes és un problema polític". En aquest sentit, Iglesias s'ha mostrat convençut que "una força d'esquerres" com ERC "no impedirà que els ciutadans de Catalunya puguin guanyar 900 euros de salari mínim, que pugi la dependència, que es protegeixin els inquilins i baixin els preus dels lloguers".

Des d'ERC asseguren que la trobada no se centrarà en els pressupostos, perquè els responsables de negociar aquesta qüestió són el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, per una banda, i el grup parlamentari republicà al Congrés dels Diputats per una altra banda.

Si Pablo Iglesias acaba visitant el president d'ERC a la presó, seria la primera vegada que un líder polític espanyol es troba amb Junqueras. Iglesias ja va visitar l'expresident de l'ANC, Jordi Sànchez, i el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, quan estaven tancats a la presó de Soto del Real.