Aragonès surt de la reunió amb Calvo amb “90% d’escepticisme i un 10% d’optimisme”

El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, s’ha reunit aquest dijous amb la vicepresidenta espanyola, Carmen Calvo, i la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, a Madrid, i ha acordat convocar les reunions bilaterals abans de finals de mes. “Constatem que els dos governs obeeixen a projectes polítics que es troben allunyats”, ha afirmat el també conseller d’Economia, que ha recordat que el govern basa la seva acció en el dret a l’autodeterminació.

En una atenció als mitjans, Aragonès ha afirmat que l’acord entre els dos governs és que els assumptes polítics es resolen en la política, i ha afirmat que la sensació és que “parlant la gent s’entén”. Aragonès ha afirmat que surt de la reunió amb un “90% d’escepticime i un 10% d’optimisme”, basant-se en què els dos projectes es troben allunyats, i a la vegada en el fet que s’hagi obert un diàleg.“Quan els problemes polítics es deixen en mans d’estaments que no són polítics, no es resolen”, ha asseverat Aragonès. La vicepresidenta espanyola s’havia expressat de manera similar minuts abans de la roda de premsa d’Aragonès, i havia afirmat que “únicament” la política serveix per resoldre el conflicte.

”El govern espanyol té molts instruments per treure els Fets d’Octubre de la justícia”, ha asseverat Aragonès, que ha recordat que no només és la fiscalia qui acusa en el cas, sinó que en molts d’ells també ho està l’advocacia de l’Estat.

Pel que fa la reunió amb Montero, a qui Aragonès coneixia de l’etapa de consellera d’Economia andalusa, ha versat sobre els objectius de dèficit autonòmics. El vicepresident li ha demanat una flexibilització, perquè passin del 0,1% al 0,4%, i el compromís de la ministra ha estat d’estudiar-ho. A més, també li ha traslladat la necessitat de “normalitzar” la gestió de les finances catalanes després dels mesos d’intervenció.

Aragonès ha expressat que la relació entre la Generalitat i l’Estat ha de ser “bilateral” i en principi no es plantegen la participació en el consell de política fiscal i financera, tot i que ha deixat la porta oberta a un canvi d’opinió en funció de com es configuri la reunió dels consellers d’Economia de totes les comunitats autònomes.

“Són les primeres reunions de moltes que vindran”, ha asseverat el vicepresident, que ha afirmat que espera que en el futur les voluntats es puguin concretar en acords. La trobada del vicepresident amb les ministres arriba només tres dies després que el president de la Generalitat, Quim Torra, es reunís a la Moncloa amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.

Situació d’excepcionalitat

La no extradició de Carles Puigdemont per rebel·lió no ha entrat dins de la reunió entre Aragonès i Calvo, perquè s’ha produït després de la finalització de la trobada. Tot i així, Aragonès ha considerat que la decisió “demostra que la rebel·lió no té sentit” i que la intrucció del jutge Pablo Llarena “no passa la prova del cotó d’altres jurisdiccions”. Segons ell, l’acusació de rebel·lió hauria de decaure, i també la de malversació, que no es basa en pagaments efectuats ni en despeses específiques, sinó simplement en despeses genèriques.

Segons ell, l’acusació de rebel·lió “no s’aguanta per enlloc” i ha afirmat que estan “fent costat” al president Puigdemont perquè en el seu recurs decaigui també l’acusació per malversació.

A més, Aragonès ha asseverat que estan “obligats i convençuts” que cal seguir demanant l’alliberament dels presos polítics, especialment veient la decisió dels tribunals alemanys. En aquest sentit, ha reclamat un “gran suport popular” a la manifestació d’aquest dissabte a Barcelona per la llibertat dels presos.