Aragonès avisa Sánchez que s'oblidi d'ERC per als pressupostos si no reactiva la taula de diàleg

ERC malda per recuperar com més aviat millor la taula de diàleg malgrat totes les incerteses que ara mateix l'envolten, i aquest dimarts els republicans han ensenyat la millor carta que tenen per intentar aconseguir aquest propòsit. El coordinador nacional d'ERC i vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha avisat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que si no es reactiva la taula ja es pot oblidar d'intentar buscar el suport d'Esquerra als pressupostos generals de l'Estat del 2021.

"Ja n'hi ha prou d'excuses. La taula s'ha de reunir com més aviat millor", ha expressat Aragonès en una entrevista a TVE. Els republicans argumenten que si Sánchez no ho fa ells tampoc tindran incentius per ajudar el PSOE amb els comptes estatals públics de l'any que ve. El coordinador nacional d'ERC ha recordat que el primer acord que han subscrit amb el PSOE aquesta legislatura ha sigut que la taula havia de reunir-se, i que si no ho fa no té sentit explorar nous pactes. "És evident que quan arribes a un acord –crear la taula– i hi ha qui et proposa un segon acord –negociar els pressupostos–, és bo que el primer es vagi complint. És una qüestió de fiabilitat", ha resumit el dirigent independentista.

La taula fins ara només s'ha reunit una vegada, el 26 de febrer, i va quedar congelada a principis de març per l'esclat de la pandèmia i de mutu acord entre les dos parts, l'Estat i la Generalitat. Però per a Esquerra ja no hi ha més excuses per seguir posposant-la. L'últim escull que hi ha posat el govern espanyol és que no veuen gaire sentit a convocar-la si hi ha d'haver eleccions a Catalunya a la tardor. Aragonès ha defensat que la recerca d'una solució al conflicte polític no pot estar vinculada a la conjuntura ni a si es convoquen eleccions, i ha avisat el PSOE: "Qui no vol negociar mai trobarà el moment oportú". El dirigent d'ERC ha afegit que és "imprescindible" que hi hagi una trobada al juliol i ha argumentat que no es tracta d'una fotografia, sinó "del compromís sincer d'abordar les negociacions".

ERC-PSOE: relacions a la baixa

ERC sempre s'ha vist com un potencial soci del govern espanyol dels pressupostos generals de l'Estat. De fet, un dia després de la investidura de Sánchez com a president, la secretària general adjunta dels republicans, Marta Vilalta, ja va tenir en compte aquesta possibilitat. Però llavors ja va afegir que la negociació pressupostària estaria vinculada a si la taula de diàleg funcionava. I ara mateix la taula no només no funciona, sinó que la gestió de l'estat d'alarma ha anat deteriorant les relacions entre socialistes i republicans. A més, el govern espanyol ara mateix té una alternativa a ERC per intentar aprovar els pressupostos generals que no tenia al gener: Ciutadans. El gir pactista del partit d'Arrimadas ha canviat la correlació de forces al Congrés.

Aragonès ha posat avui el punt de mira en Sánchez, però la veritat és que reactivar la taula de diàleg de manera imminent tampoc genera consens a Catalunya. JxCat ha donat diverses mostres de estar gaire interessat, i aquest dimarts també la CUP s'hi ha oposat. "Recuperar el que no és un diàleg és l'enèsima enganyifa", ha dit el diputat cupaire al Parlament Vidal Aragonés.

Un avís a Torra

En l'entrevista, Aragonès no ha llançat avisos només en direcció a Madrid. També n'hi ha hagut per als seus socis de govern a Catalunya, JxCat. Ha demanat una vegada més al president de la Generalitat, Quim Torra, acordar "els terminis i els horitzons" de la legislatura, és a dir, pactar quan seran les pròximes eleccions. ERC li reconeix a Torra la potestat exclusiva de quan convocar-les, però li demana teixir un acord sobre l'escenari electoral, ja que són socis de govern. "Que s'acordi conjuntament amb els partits del Govern i després amb el màxim nombre de partits possibles els passos a seguir", ha asseverat. Fins ara, el president no ha donat cap senyal de voler fer-ho.