Aragonès anuncia que formarà part de la delegació catalana a la taula de diàleg

El vicepresident Pere Aragonès ha anunciat avui que formarà part de la delegació de la Generalitat que assistirà a la taula de diàleg entre governs. En una entrevista a TV3, el dirigent republicà ha afirmat que "la cosa més natural i lògica" és que vagi a la taula de diàleg, i ha defensat que la delegació ha de ser paritària perquè hi siguin representats ERC i JxCat de "manera equitativa". Aragonès ha revelat que encara no han acordat amb el president Quim Torra la resta de la delegació catalana i ha opinat que s'ha de tenir en compte qui hi assistirà del govern espanyol.

El vicepresident també ha celebrat que el líder de Podem, Pablo Iglesias, hi sigui perquè el seu partit ha sigut "l'únic [a l'Estat] que ha defensat en un moment o un altre l'autodeterminació". El vicepresident segon espanyol i líder d'Unides Podem va confirmar ahir en una entrevista a La Sexta que formaria part de l'equip negociador perquè així l'hi ha demanat Sánchez. Iglesias fins ara havia mantingut un perfil baix pel que fa Catalunya, donant tot el protagonisme als ministres socialistes.

Sobre el mediador internacional, el futur candidat republicà ha assegurat que no s'ha de "desaprofitar l'oportunitat que s'ha obert gràcies a la força que ha obtingut ERC a les eleccions amb tretze diputats", i ha marcat distàncies amb la demanda de JxCat, que sí que exigeix aquesta figura en les negociacions. "Molt millor si hi és, però tenim la responsabilitat de no desaprofitar la via del diàleg perquè és el que hem defensat sempre", ha conclòs.

El número 2 de l'executiu també ha remarcat que el suport als pressupostos de l'Estat dependrà dels avenços que es produeixin a la taula de diàleg. Després d'insistir que "caldrà temps per aconseguir un referèndum o l'amnistia per als presos", ha avisat que "no hi haurà un xec en blanc" als comptes espanyols perquè "volem millorar les condicions de la vida de la gent" i, per tant, "cal millorar el nostre finançament".

En clau catalana, Aragonès ha advertit que "si algun partit impugna els pressupostos ho farà per filibusterisme pur" i ha descartat que JxCat pugui rebutjar-los després de la crisi de govern oberta per la inhabilitació del president Quim Torra: "Els hem pactat junts". "Tots serem lleials al que vam pactar", ha afegit també en al·lusió als comuns, que han sigut claus perquè prosperin. "Si fem política és per acabar amb les desigualtats dels que ho passen malament", ha remarcat.

El vicepresident també ha insistit que "l'adversari és l'Estat i no un soci de Govern", en referència a JxCat, i ha instat a "abandonar els retrets i a acumular forces per aconseguir un referèndum d'autodeterminació". "Amb Torra tinc una excel·lent relació i en aquests mesos que hi pot haver la temptativa de mirar-nos de reüll hem de lluitar per tenir més força després de les eleccions", ha subratllat.

El dirigent republicà ha afirmat que la potestat de convocar eleccions és del president i s'ha mostrat convençut sobre el quan: "Ens posarem d'acord amb la data". Sobre la configuració del nou Govern, Aragonès ha dit: "Comptem amb JxCat i amb la CUP i, si volem reclamar un referèndum, també amb els comuns". "Tothom qui sigui necessari per avançar", ha afegit. Aragonès, com ja han fet Oriol Junqueras i Roger Torrent els últims dies, ha descartat un pacte amb el PSC: "Ho podíem haver fet a la Diputació de Barcelona i no ho vam fer perquè volíem que defensés el Procés".