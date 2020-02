Aragonès fa bandera que ERC hagi obert el diàleg amb l'Estat i envia un missatge a JxCat: "Menys retrets i més feina"

En plena crisi de Govern i després d'una altra setmana de retrets creuats entre JxCat i ERC, els republicans demanen a l'independentisme deixar enrere, precisament, aquestes diferències i treballar perquè la taula de diàleg amb l'Estat avanci. El missatge l'ha enviat el vicepresident del Govern i coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, en l'obertura del consell nacional del partit i anava dirigit, especialment, al seu soci de Govern, JxCat. "No és l'hora de retrets", ha defensat Aragonès. I ha afegit: "Menys retrets i més feina".

Les paraules d'Aragonès, però, arriben en plena precampanya electoral -després que el president de la Generalitat, Quim Torra, anunciés un avançament electoral un cop s'hagin aprovat els pressupostos- i en una cursa amb JxCat per liderar el bloc independentista després dels propers comicis catalans. El republicà ha obert el primer consell nacional d'ERC després d'aprovar la taula de diàleg i la mateixa setmana en què JxCat i ERC han tornat a fer evidents les seves discrepàncies polítiques sobre aquesta qüestió, especialment sobre la figura d'un mediador. Tot i que Aragonès no ha entrat en aquesta qüestió -a diferència de JxCat, els republicans consideren que incorporar un mediador no és una condició necessària per obrir la taula de diàleg-, sí que ha fet un discurs on ha presumit d'haver aconseguit obrir un diàleg amb l'Estat fent bandera, així, del gir pragmàtic que ha fet la formació en els últims mesos. "Ho ha fet possible ERC", ha afirmat.

"Alguns considerem que s'ha de mirar la mesa amb prudència, però també com una oportunitat. Altres se la miren amb un escepticisme excessiu, però ara són els primers a defensar que hi hem de ser", ha constatat el dirigent republicà que, de tota manera, ha assegurat que ERC no vol "patrimonialitzar" aquesta taula de diàleg, que considera una "victòria". Això sí, Aragonès ha presentat el seu partit com a imprescindible per recórrer el camí cap a la independència. "El que va davant, obre un camí ample i troba esquerdes és el que més es cansa, però no hem vingut aquí a descansar", ha afirmat.

"La taula de diàleg és per resoldre el conflicte entre Catalunya i Espanya", ha reiterat. Aragonès ha tornat a defensar que el president de la Generalitat, Quim Torra, encapçali aquesta taula de negociació: "Nosaltres hi serem al seu costat". "Que es posi en marxa i sigui assumida pel conjunt de l'independentisme", ha demanat. En aquest sentit, el líder d'ERC ha reiterat que aquesta taula de negociació amb l'Estat no és per gestionar "qüestions autonòmiques", sinó que ha assegurat que els republicans són partidaris de posar sobre la taula un referèndum d'autodeterminació i l'amnistia.

Dos qüestions que, segons Aragonès, són "grans consensos" entre la societat catalana. I en aquest punt, ha enviat un missatge als comuns perquè se sumin a la defensa d'un referèndum d'autodeterminació. "Tenim consensos unitaris [...]. Prou excuses, deixem els retrets a banda, enfortim la majoria independentista i sumem-hi els que volen un referèndum per resoldre el conflicte polític", ha exigit. Aragonès ha presentat les properes eleccions catalanes com una "oportunitat" per "ampliar la majoria independentista". "Queda ben poc per aconseguir la república catalana", ha acabat pronosticant abans de tornar a enviar un missatge a JxCat: "Sense retrets i a la feina".