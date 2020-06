Aragonès avisa Sánchez que és "insostenible" mantenir els pactes simultanis amb Cs i ERC

De les moltes peculiaritats que la pandèmia ha deixat en l'àmbit polític, una ha sigut que el govern espanyol ha pogut forjar pactes al Congrés en els quals han participat simultàniament ERC i Cs. L'últim exemple, la sisena pròrroga de l'estat d'alarma. Doncs bé, aquest dilluns el vicepresident del Govern i coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, ha avisat Pedro Sánchez que s'oblidi de mantenir aquest esquema el que queda de legislatura a Espanya i, sobretot, a l'hora de negociar els pressupostos generals de l'Estat del 2021. "És insostenible", ha dit. A partir d'ara, doncs, el PSOE haurà d'escollir: o Esquerra o Ciutadans.

En un acte telemàtic organitzat per Europa Press, Aragonès ha intentat traslladar al PSOE i a Podem la responsabilitat d'haver de trencar amb aquesta geometria variable en els pactes i escollir soci estable. El líder d'ERC s'ha preguntat si el partit de Pablo Iglesias i el PSOE més progressista podran aguantar la pressió de pactar els comptes del 2021 amb un partit que, segons ell, sempre ha apostat per receptes econòmiques "neoliberals". "La contradicció no és d'ERC, sinó de Podem i alguns sectors del PSOE", ha conclòs. Per a ell, Esquerra garanteix una sortida a la crisi basada en receptes "progressistes", mentre que els taronges ho faran basant-se en la teoria de "l'austeritat".

Queda molt perquè Sánchez pugui tancar el pressupost de l'Estat, però menys perquè l'hagi de començar a negociar, i aquesta vegada difícilment podrà tornar a intentar la quadratura del cercle a través d'un pacte amb Cs i ERC. O almenys així ho ha dit avui Aragonès: "No participarem de cap pacte que impliqui una sortida neoliberal, retallades i no acceptar els drets individuals i col·lectius". "ERC no té la vocació de ser la crossa de ningú", ha resolt.

El pròxim examen per saber si aguanta la geometria variable serà quan s'hagi de votar el decret de la nova normalitat al Congrés. Sánchez ja té garantit el suport de Cs, però no el de Esquerra. Tot i això, els republicans encara no s'han despenjat de la negociació.

El llistat d'ERC

Aragonès ha formulat una llista de demandes d'ERC al president espanyol que, en funció del seu compliment, també serviran per acostar o allunyar Esquerra dels acords amb el govern espanyol. En el terreny polític, ha demanat reunir la taula del diàleg "abans d'un mes". Per als republicans, Sánchez s'ha quedat "sense excuses" per seguir posposant-la sine die. A més, ha avisat que el coronavirus no ha rebaixat el llistó de les demandes: l'amnistia dels presos i un referèndum d'autodeterminació.

En el terreny econòmic ha reclamat que el fons que el govern espanyol prepara per dotar les comunitats autònomes per fer front als estralls de la pandèmia passi dels 16.000 milions d'euros previstos als 25.000. Ha considerat que la dotació actual és "insuficient" i ha calculat que l'impacte del coronavirus només en els comptes catalans serà de com a mínim 5.000 milions d'euros. També ha insistit que cal revisar els objectius de dèficit de les comunitats perquè tinguin marge per fer-ne, ja que actualment està fixat en el 0%.

Una "decisió col·lectiva"

ERC té un guió ferri sobre certs temes i un d'ells és sobre quan haurien de ser les eleccions catalanes. Aragonès l'ha respectat punt per punt i coma per coma evitant entrar en un terreny que sempre ha minat les relacions entre els socis de govern, JxCat i ERC. Per al vicepresident, les eleccions han de ser fruit d'una "decisió col·lectiva" entre els dos partits del Govern. D'aquí no s'ha mogut. També ha demanat pactar, en aquest cas amb "el conjunt de l'independentisme", com s'hauria de reaccionar a una eventual inhabilitació definitiva del Tribunal Suprem al president de la Generalitat, Quim Torra. Tampoc ha volgut entrar en les divergències cròniques entre socis, i ha assegurat que ell posa "un aprovat llarg" a com tot el Govern ha gestionat la crisi del covid-19.

El guió només l'ha trencat un moment per assegurar que Catalunya tindrà pressupostos el 2021 hi hagi o no hi hagi eleccions. "N'hi haurà en qualsevol cas", ha promès. Si no hi ha comicis els farà l'actual executiu, i si n'hi ha serà "el nou govern el que haurà de fer els pressupostos adaptats a les necessitats del 2021". Per evitar polèmiques, no ha volgut escollir un dels dos escenaris plantejats per ell mateix, però per a un partit com ERC, que considera que la legislatura no té més recorregut polític, no és difícil imaginar quina és la preferència.