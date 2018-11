Arran fa pintades contra Llarena en una casa de la seva propietat de Sant Cugat

Joves d'Arran, l'organització juvenil vinculada a la CUP, han fet pintades aquest dimecres contra el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena llançant pintura groga al portal d'un dels seus domicilis, a Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental). En el seu compte a Twitter, Arran ha penjat avui un vídeo en el qual s'observa com dos joves arriben a un portal i llancen pintura de color groc sobre la porta envidriada d'entrada. El vídeo ve acompanyat d'un missatge: "El poble mana, Arran obeeix. Vuit mesos després, per petició popular i amb una resolució de la instrucció judicial que preveu sentències desmesurades, ho hem tornat a fer: assenyalem el jutge Llarena com a símbol del règim del 78".

El 25 de març d'aquest any vam assenyalar el Jutge #Llarena com a màxim símbol de la repressió cap a l'independentisme i la defensa del #Règim78. pic.twitter.com/uIJ2JB1g7d — Arran (@Arran_jovent) 14 de noviembre de 2018

El mes de març passat, Arran ja va realitzar una acció similar davant la casa de Llarena a Das (Cerdanya), amb pintades a l'asfalt en les quals l'acusaven de "feixista", encara que posteriorment un grup de militants de Ciutadans va acudir al lloc amb raspalls i productes per esborrar aquestes pintades. Llavors, l'organització juvenil va penjar una piulada a Twitter comprometent-se a tornar a pintar un habitatge del magistrat si arribaven a 300 retuits: en sumaven més d'11.000.

Amb motiu de les pintades realitzades el passat 25 de març, la cúpula del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) va publicar un comunicat (aprovat sense unanimitat) de condemna a les pintades. L'òrgan va titllar l'acció d'Arran de "coacció" a Llarena i van demanar l'adopció de mesures de protecció per al magistrat.